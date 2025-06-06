أجواء البهجة والترفيه تعم دبي خلال العيد

تعم دبي أجواء من الفرح والمتعة والترفيه، في إطار حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتواصل فعالياتها حتى 8 يونيو، وتتضمن الحملة تقدم مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة، التي ترضي كل الأذواق ومختلف الأعمار.



وتتضمن حملة العيد في دبي الكثير من العروض الممتعة، وباقات الإقامة في الفنادق والمنتجعات فاخرة، وكذلك أبرز المعالم السياحية والوجهات الترفيهية، علاوة على تجارب ثقافية أصيلة تساعد العائلات والأصدقاء على قضاء فرحة العيد، وصنع ذكريات لا تُنسى في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الباحثين عن إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي الاختيار من بين مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات الشاطئية، التي تقدم عروضاً حصرية، بمناسبة عيد الأضحى، حيث يقدم كل فندق مزيجاً من وسائل الراحة، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وتجارب صيفية حصرية مصممة خصيصاً لاحتفالات العيد، كما يمكن لزوار دبي، الذين يفضلون الإقامة بالقرب من مراكز التسوق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية النابضة بالحياة، الاختيار من بين مجموعة من فنادق المدينة الفخمة، التي تقدم باقات إقامة في العيد.



ويمكن لعشاق المطاعم أيضاً الاحتفال بعيد الأضحى في سلسلة متنوعة من المطاعم، التي تتوزع على كل أرجاء المدينة، فيما بإمكان المسافرين الباحثين عن الهدوء بعيداً عن صخب المدينة التوجه إلى المنتجعات الصحراوية والجبلية في دبي.

وتتسنى لمحبي للمغامرات فرصة استكشاف الطبيعة الخلابة في حتا وادي هب، حيث تتوفر باقات الأنشطة الخارجية مثل الانزلاق بالحبال، والمسارات الجبلية، ومسارات الدراجات بتخفيض 50% خلال العيد الأضحى.