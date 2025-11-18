فلاي دبي توقع إتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة من طراز إيرباص 321 نيو

وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، مما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات إيرباص.

وقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي، مذكرة التفاهم مع كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025.

وتعليقاً على هذا الإعلان المهم، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "يسرنا أن نعلن عن اتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة من طراز إيرباص 321 نيو، والتي تمثل معلماً هاماً آخر في رحلة فلاي دبي. هذه الاتفاقية الجديدة لا تقتصر على إضافة طائرات فحسب، بل تدعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 .

هذه الإضافة الاستراتيجية تعمل على تنويع أسطولنا من الطائرات ذات الممر الواحد وتعزز من خططنا التوسعية طويلة المدى. سيمكن هذا فلاي دبي من لعب دور رئيس في نجاح خطط توسعة مطار آل مكتوم، وهو مطار يتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

ستدعم طائرات إيرباص 321 نيو المرحلة التالية من تطوير شبكتنا وتمكننا من تلبية الطلب المتزايد في أسواقنا. نتطلع إلى بناء شراكة قوية ودائمة بين فلاي دبي وإيرباص.

وستدعم إضافة الجيل الأحدث من طائرات إيرباص 321 نيو استراتيجية فلاي دبي لتوسيع شبكتها، مما يتيح للعملاء الوصول إلى وجهات جديدة بكفاءة وراحة أكبر.

ومن جهته قال كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص: "نرحب بفلاي دبي، إحدى أكثر شركات الطيران طموحاً وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط، كعميل جديد لطائرات إيرباص. إن قرار الإستثمار في طائرة إيرباص 321 نيو وإدخالها إلى أسطولها هو تأكيد قوي على القيمة التي تقدمها هذه الطائرات من حيث المدى والكفاءة وراحة المسافرين. نتطلع إلى دعم فلاي دبي في سعيها المتواصل لتوسيع شبكتها وعملياتها مع طائراتنا."

انطلاقا من مقرها في دبي تضم شبكة فلاي دبي أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

تعد طائرات إيرباص 321 نيو هي جزء من عائلة إيرباص 320، وتضم أحدث التقنيات، بما في ذلك محركات الجيل الجديد، وتقنية "شاركليت"، ومعززات كفاءة المقصورة، والتي توفر مجتمعةً أكثر من 20% من توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالجيل السابق من طائرات الممر الواحد.