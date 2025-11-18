فلاي دبي تختار "ستارلينك" شريكاً لخدمات الاتصال على متن طائراتها

أعلنت فلاي دبي اليوم عن توقيعها اتفاقية مع "سبيس إكس" لتقديم خدمات "ستارلينك"، كوكبة الأقمار الصناعية الأكثر تطوراً في العالم، على متن أسطولها المتنامي.

ستوفر هذه الخدمة إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، قادر على توفير البث الحي والألعاب الإلكترونية ومكالمات الفيديو وغيرها، كنقلة نوعية تستهدفها الناقلة في تجربة السفر على متن طائرات الشركة.

جاء هذا الإعلان خلال معرض دبي للطيران 2025، مما يُبرز التزام فلاي دبي بالاستثمار في التقنيات التي تُعيد تعريف السفر الجوي الحديث. بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح ستارلينك مزود خدمة الاتصال على متن طائرات أسطول فلاي دبي من طراز بوينغ 737، بحيث يتم إنجاز الخدمة على 100 طائرة في العام 2026.

ستمكن هذه الشراكة فلاي دبي من توفير الاتصال في الأجواء بسرعة عالية عبر أكثر من 100 وجهة، مما يُمكّن العملاء من البقاء على اتصال وإنتاجية وترفيه دائم من لحظة الإقلاع وحتى الوصول.

من خلال توفير أعلى السرعات وأقل زمن وصول متاح في مجال الطيران التجاري اليوم، تتيح ستارلينك تجربة الإنترنت عريض النطاق بخدمة سلسة على متن الطائرة. سيتمكن الركاب من الاستمتاع ببث عالي الدقة وخدمات رقمية فورية في وقت واحد، مدعومة بسعة ستارلينك العالمية المتنامية. مع قياس أوقات التثبيت بالساعات بدلاً من الأيام، تهدف فلاي دبي إلى توفير الخدمة لغالبية أسطولها في العام المقبل 2026.

ومع خدمات ستارلينك على متن طائرات فلاي دبي، تنضم الناقلة ​ إلى عدد متزايد من شركات الطيران العالمية التي تتبنى الجيل التالي من خدمة الأنترنت على متن طائراتها، وهو ما يُميّزها بشكل رئيس في تقديم تجربة عالمية المستوى للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء.

• تعزز الشراكة التزام فلاي دبي بتعزيز تجربة عملائها من خلال الابتكار والتعاون مع رواد الصناعة عالمياً

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نفخر بتقديم أحدث تقنيات ستارلينك لعملائنا. تُمثل هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً في جهودنا المستمرة للارتقاء بتجربة السفر، وتوفير خدمة إنترنت سريعة وموثوقة عبر شبكتنا المتنامية. لقد أصبح الاتصال الموثوق أمراً بالغ الأهمية، وتتيح لنا شراكتنا مع ستارلينك تلبية التوقعات المتغيرة لمسافرينا اليوم. ومع استمرارنا في توسيع أسطولنا وشبكتنا، يبقى الابتكار جوهر استراتيجيتنا."

وقال تشاد جيبس، نائب رئيس العمليات التجارية لستارلينك في سبيس إكس: "فخورون بالتعاون مع فلاي دبي وتزويد خدمات ستارلينك إلى أسطولها بالكامل وتوفير اتصال مماثل، إن لم يكن أفضل، مما هو متوفر في المنازل. تلتزم ستارلينك بتوفير إنترنت سلس على متن الطائرة ليحظى الركاب وأفراد الطاقم بتجارب محسنة لا تُنسى أثناء عملهم وسفرهم."

وقال دانيال كيريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي: "إن الإنترنت السريع والمجاني ليس مجرد تغيير جذري لعملائنا، بل إنه يمنح طاقمنا أيضاً البيانات والمعلومات الفورية التي يحتاجونها لتقديم تجربة سفر استثنائية. لقد رسخت دبي مكانتها كمدينة ملهمة للابتكار والضيافة عالمية المستوى، وشراكتنا مع ستارلينك تعزز طموحنا في تعزيز مكانة دبي وحضورها عالميا."