تفاهم بين «إندرا» و«إيدج» لتطوير أنظمة متقدمة لبرامج دفاع أوروبية

وقّعت مجموعة «إندرا»، لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، ومجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم كخطوة أولية نحو تأسيس مشروع مشترك جديد في إسبانيا مخصص لتطوير وإنتاج وصيانة الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية للأسواق الإسبانية والأوروبية وأخرى دولية مختارة، مع إمكانية التعاون على برامج الدفاع في أوروبا.

وقّع مذكرة التفاهم أنخيل إسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندرا»، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إندرا»، إلى جانب حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وتستهدف المذكرة دعم القدرات الهندسية والصناعية للمشروع المشترك عبر البصمة الصناعية الواسعة لشركة «إندرا» في إسبانيا، التي تشهد توسعاً هائلاً لتلبية الطلب المتنامي. وفي الوقت نفسه، سيستفيد المشروع المشترك من تكنولوجيا «إيدج» وخبراتها الواسعة في مجال الذخائر الجوالة.

وقال حمد المرر: «نجحت مجموعة إيدج في بناء منظومة صناعية مرنة تُمكّنها من الاستجابة السريعة للفرص الجديدة وتقديم حلول تصديرية عالية الكفاءة. و

يُجسد تعاوننا مع مجموعة (إندرا) شراكة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على الثقة والطموح المشترك، ويُمثل ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز حضورنا في الأسواق الأوروبية عبر الابتكار والتصنيع المتقدم».