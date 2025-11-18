«إمباور» و«إليبس» تؤكدان التزامهما بمعايير الجودة بتجديد «الآيزو»

جددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وشركة «إليبس» المملوكة من «إمباور» والمتخصصة في الحلول الحرارية المبتكرة وتصنيع الأنابيب العازلة، شهادات «الآيزو» التي منحت لهما من شركة «بيرو فيريتاس» العالمية.

وتشمل نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018).

كما جددت «إمباور» شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022)، وهو أحدث إصدار من المعايير الدولية الخاصة بأمن المعلومات. ويأتي هذا الإنجاز بعد إتمام سلسلة من عمليات التدقيق الدقيقة التي أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» على المقر الرئيسي للمؤسسة ومحطاتها لتبريد المناطق، إلى جانب مصنع «إليبس» في جبل علي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نحرص في «إمباور» على تبني أعلى المعايير والممارسات العالمية في مختلف عملياتنا التشغيلية والإدارية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التقنيات المتقدمة.

ونؤمن بأن الحفاظ على منظومة متكاملة للجودة والبيئة والصحة والسلامة وأمن المعلومات يعد جزءاً أصيلاً من ثقافتنا المؤسسية ومحركاً أساسياً لمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز ثقة شركائنا ومتعاملينا، ونمضي بثبات لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في استدامة أنظمة تبريد المناطق وكفاءة إدارة الموارد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.