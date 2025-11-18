الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2025

تصدرت الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، بواقع 32 رئيساً، يليهم السعوديون بـ 18، والمصريون بـ 16، لتشكل هذه الجنسيات معاً 65 % من إجمالي القائمة، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.

يتصدر قائمة هذا العام، أمين حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، يليه في المركز الثاني سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك. بينما حلّ في المركز الثالث، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وحل بالمركز الرابع سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة، يليه في المركز الخامس سعد بن شريده الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للطاقة.

ويضم تصنيف عام 2025، رؤساء تنفيذيين من 18 جنسية، أما من حيث القطاعات، فيتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 24 مشاركة، يليه قطاعا الطاقة والشركات المتنوعة بـ 9 مشاركات لكل منهما. ويعمل أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في القائمة ضمن 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس التنوع في القيادة التنفيذية في المنطقة.

هذا العام، تُسارع الشركات فـي المنطقة نحو تنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط، بينما يبرز توجه واضح نحو الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة. ويُعد التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، من أبرز السمات المشتركة في القائمة، في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.