«جيه إل إل»: 403.6 % ارتفاع قيمة معاملات الأراضي بدبي بين 2019 - 2024

أشار التقرير الجديد الصادر عن شركة «جيه إل إل» وعنوانه «ما وراء الأفق: قصة تحول سوق الأراضي في دبي» إلى ارتفاع قيم معاملات الأراضي بدبي بنسبة 403.6% بين 2019 و2024، ما يعكس نجاح النهج المنظم الذي تنتهجه الإمارة في الاستثمار في البنية التحتية، وإصلاح السياسات، والتوسع السكاني، بما يرسخ مكانتها وجهة رئيسية لرأس المال العقاري العالمي.

وارتفعت القيمة من 13.7 مليار درهم في 2019 إلى 68.8 مليار درهم في 2024، وتضاعف حجم المعاملات ثلاث مرات تقريباً من 691 إلى 1991 معاملة، يزيادة 188.1%.

واستمر الزخم الإيجابي في النصف الأول 2025، حيث سجل السوق معاملات بقيمة 43 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 42.9% على أساس سنوي. وتفوقت مناطق التملك الحر بشكل ملحوظ على فئات الأصول التقليدية، مسجلةً نمواً في حجم المعاملات بنسبة 495.8% مقارنة بزيادة قدرها 240.7% في المناطق غير الحرة.

وترتكز متانة سوق العقارات في دبي على ثلاث ركائز استراتيجية أساسية تتمثل في النمو السكاني، والتطوير القائم على البنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية.

ويشهد عدد سكان الإمارة، الذي ارتفع من 2.3 مليون نسمة عام 2014 إلى أكثر من 4 ملايين نسمة عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، نمواً متسارعاً بفضل هجرة الوافدين وتدفق أصحاب الثروات الكبيرة الباحثين عن إقامة طويلة الأمد، ما يعزز الطلب على السكن والأراضي والتوسع العمراني على المدى الطويل.

وتُعزز بيانات القطاعات عمق الصعود العقاري في دبي. فخلال الفترة بين ديسمبر 2019 ويونيو 2025، شهدت أسعار الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 63.5% و116.3% على التوالي، مدعومةً بارتفاع في نشاط المعاملات بنسبة 518.5%.

وفي القطاع التجاري، ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة والفئة «أ» بنسبة 76.8% و69.9%، مع انخفاض مستويات الشواغر إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 0% و4.6%، ما يشير إلى الطلب القوي من الشركات.

وشكلت مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات 27.6% من إجمالي قيمة معاملات الأراضي، بما يعادل 70.3 مليار درهم، ويؤكد إقبال المستثمرين على الوجهات المتكاملة التي تُلبي احتياجاتهم العصرية.

وجغرافياً، تركز النشاط الأكبر في الخليج التجاري وجزر دبي، حيث سجلتا 11.6 مليار درهم و11.4 مليار درهم على التوالي، كما أظهرت المناطق الناشئة، مثل الريم ودبي الجنوب، اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين.

وتصدّر مرسى دبي (1092 درهماً للقدم المربعة) والخليج التجاري (687 درهماً للقدم المربعة)، التسعير المميز، في حين سجلت المجمعات الناشئة مثل أرجان وخور دبي زيادات في قيمة الأراضي بنسبة 379.6% و81.4% على التوالي منذ عام 2019.

وخلص التقرير إلى أن النمو الذي حققه سوق الأراضي في دبي بنسبة 403.6% بين عامي 2019 و2024 هو ثمرة استراتيجية مستقبلية مدروسة، وليس نمواً دورياً.