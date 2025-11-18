انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التعدين في دبي

انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ17 من معرض ومؤتمر التعدين 2025، في دبي أكبر حدث متخصص في التعدين على مستوى المنطقة، بمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ونخبة من صُنّاع السياسات وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.

ويقام الحدث على مدار يومين، ليشكل منصة متكاملة تستعرض أحدث الابتكارات وتناقش مستقبل صناعة التعدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وقال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، في الكلمة الافتتاحية للحدث: يشهد العالم تحولاً جوهرياً.

حيث أصبحت المعادن الركيزة الأساسية لتحول الطاقة والتحول الرقمي، فمن دون المعادن الحيوية لا يمكن تحقيق طاقة نظيفة، ولا نقل كهربائي، ولا صناعات قائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا اقتصاد رقمي قادر على الصمود.

وأشار إلى أن التقارير الدولية، ومن بينها تقرير الوكالة الدولية للطاقة تؤكد أن الطلب العالمي على معادن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة سيرتفع بما لا يقل عن 30 مرة بحلول 2040، وأن الطلب على الليثيوم سيسجل زيادة تتجاوز 40 مرة، إلى جانب ارتفاع كبير في الطلب على الغرافيت والكوبالت والنيكل والنحاس.