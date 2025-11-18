بالشراكة مع «أوريجنال لكجري» في برج الماس لتعزيز معايير الصناعة العالمية وتطوير أدواتها الرقمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة، وهو منصة فريدة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد المنتجات الفاخرة العالمي من خلال ترسيخ أسس الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في صميم ابتكار المنتجات الفاخرة.

وجاء إطلاق هذا المركز بالشراكة مع «أوريجنال لكجري»، المركز العالمي المتخصص في الأبحاث والدراسات حول مستقبل قطاع المنتجات الفاخرة، ويقع في الطابق الثامن والأربعين من برج الماس، المقر الرئيسي لبورصة دبي للألماس وأحد أكبر تجمعات شركات المعادن والأحجار الكريمة في العالم.

ويوفر المركز الجديد مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تتيح للعلامات التجارية الفاخرة وشركات التكنولوجيا والأطراف الفاعلة في سلسلة التوريد التعاون على تطوير حلول مبتكرة تعزز أسس الشفافية وممارسات التوريد المستدامة والتكامل الرقمي في قطاع المنتجات الفاخرة العالمي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق منتجات المنتجات الفاخرة العالمية 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ومع تزايد وعي المستهلكين حول مصادر المنتجات وطرق التحقق من أصالتها، سيسهم مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في إرساء معايير جديدة للإبداع والمصداقية في الصناعة، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتقنيات المنتجات الفاخرة المتقدمة.

ورؤيتنا واضحة، ألا وهي تحقيق مزيد من الشفافية، وتتبع أدق للمصدر، وتطبيق ممارسات استدامة موثوقة، بجانب دمج متقدم للأدوات الرقمية الحديثة.

ولقد نجحت دبي بالفعل في إحداث تحول جذري في تجارة الذهب والألماس العالمية، وتأتي هذه المبادرة الجديدة امتداداً لذلك الإرث، لترسيخ مكانتنا عاصمة للمنتجات الفاخرة المسؤولة، وتزويد أبرز العلامات التجارية والمبتكرين حول العالم بالبنية التحتية اللازمة لتشكيل مستقبل هذا القطاع».

ومن جانبها، قالت مارغو ستيوارت، الشريكة المؤسسة لشركة أوريجنال لكجري: «نشهد اليوم تحولاً جوهرياً في مفهوم المنتجات الفاخرة، إذ لم تعد تمثل مجرد رموز للرغبة والاقتناء، بل أصبحت تجسد قيم المسؤولية والمصداقية.

فالرفاهية الحقيقية لا تزال قائمة على الجاذبية والرغبة، غير أن مستقبلها يرتكز على المسؤولية. وجاء تأسيس هذا المركز ليواكب هذا التحول ويمكن العلامات التجارية من التأقلم معه بفعالية وابتكار.

ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نوحد بين التكنولوجيا والإبداع والحوكمة الرشيدة، لتمكين جيل جديد من المنتجات الفاخرة التي تقوم على أسس المسؤولية والذكاء والاتصال العالمي.

وتوفر دبي البيئة المثالية للانتشار الدولي والثقة التنظيمية التي يرتكز عليها هذا القطاع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من دعم هذه الرؤية الطموحة».

يضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 1.500 شركة ناشطة في مجالات الذهب والمعادن الثمينة، وأكثر من 1.365 شركة متخصصة في الألماس والأحجار الكريمة.

كما يحتضن المركز أحد أكبر تجمعات شركات التكنولوجيا في المنطقة، حيث تقود العديد منها تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات التحقق الرقمي، وتتبع الأصول، وتقنيات الترميز الرقمي.

وسيكون مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة نقطة التقاء لهذه المنظومات المتكاملة، ليدعم تطوير منتجات وتجارب جديدة تلبي تطلعات جيل جديد من مستهلكي المنتجات الفاخرة حول العالم.

يعزز إطلاق مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجالات الابتكار المتقدم والتجارة الدولية.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم اليوم أكثر من 26 ألف شركة من 180 دولة، جهوده المبذولة في توسيع نطاق منطقة أعماله الدولية عبر إطلاق منصات أعمال جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة، وفتح آفاق رحبة للفرص في أبرز الأسواق الدولية.