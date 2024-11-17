«فيون» تحصل على ترخيص لمكتب جديد في دبي

اقتربت شركة «فيون» خطوة من نقل مقرها الرئيسي من أمستردام إلى الإمارات بعد حصولها على ترخيص تجاري لمكتبها الجديد. وتملك «فيون» علامات تجارية مثل «كييف ستار» في أوكرانيا، و«بييلينج» في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، و«جاز» في باكستان، وحصلت على ترخيص تجاري لمكتبها الفرعي في مركز دبي المالي العالمي.

ويتطلب من الشركات التي تنشئ عمليات في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، الامتثال لمتطلبات تنظيمية محددة، بما في ذلك التسجيل لدى سلطة مركز دبي المالي والحصول على الموافقات المخصصة لأنشطتها التجارية وتأمين مكتب فعلي داخل المنطقة.

وأعلنت «فيون» نيتها الانتقال إلى دبي في أكتوبر الماضي لتكون أقرب إلى ما تعتبره أسواقها الرئيسية.

وأعرب كآن أوغلو الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيون»، عن حماسه للإمكانات التي يمكن أن يجلبها هذا الانتقال من حيث القرب من أسواق المجموعة والرؤية للمستثمرين الخليجيين. وقال أوغلو: يسعدنا الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات في دبي لمكتبنا الفرعي، وتتيح لنا هذه الموافقات ترقية وجودنا في دبي بما يتماشى مع خططنا لنقل مقر فيون الرئيسي إلى مركز دبي المالي العالمي.

وقبل خطة النقل، أطلقت «فيون» وجوداً لها في دبي في 2010 وانتقلت إلى مركز دبي المالي العالمي في أوائل 2022.