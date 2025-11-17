«توازن» يعلن عن صفقات بقيمة 3.77 مليارات درهم لوزارة الدفاع في اليوم الأول

شهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، إعلان مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) عن إبرام ثماني صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة إجمالية بلغت 3.77 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد الجابري، وعبدالله السعيدي، ومانع المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس، مؤكدين أن مديرية التخطيط والمشتريات تمثل الركيزة الأساسية في الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات ضمن منظومة المجلس، حيث تعمل على توحيد التوجه نحو التميز الشامل في خدمات المشتريات لكل المستخدمين، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي إلى التعاون مع الموردين وتنفيذ العمليات، وذلك بروح من الشفافية والكفاءة لتحقيق أثر وطني ملموس.

وكشف عبدالله السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرض، والتي بلغت 6 صفقات بقيمة 3.04 مليارات درهم، وشملت التعاقد مع شركة جال لخدمات الملاحة الجوية لتوفير خدمات الملاحة الجوية وكوادر فنية تخصصية بقيمة مليار و294 مليون درهم، والتعاقد مع شركة جال إيروسبيس لوجيستكس لتقديم خدمات الإسناد الفني وقطع الغيار والمعاونة الفنية للطائرات بقيمة 600 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع عقدين مع شركة إنترناشونال جولدن جروب، الأول لتوفير خدمات الإسناد الفني لمنظومة الطائرات بقيمة 415 مليون درهم، والثاني لشراء مظلات الإسقاط الجوي بقيمة 299 مليون درهم. كما تم الإعلان أيضاً عن التعاقد مع شركة ماكسمس للطيران لاستئجار الطائرات بقيمة 293 مليون درهم ومع وكالة أبوظبي البحرية لاستئجار الطائرات بقيمة 137 مليون درهم.

من جانبه أوضح مانع المنصوري أن الصفقات الدولية لليوم الأول من المعرض تضمنت صفقتين بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون درهم، من بينها التعاقد مع شركة إيرباص هليكوبترز الفرنسية لتوفير خدمات H Care لطائرات الهليكوبتر بقيمة 512 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إمبراير البرازيلية لشراء طائرات كبار الشخصيات PRAETOR-600 بقيمة 212 مليون درهم.

وأشار ماجد الجابري إلى أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمضي من خلال هذه الصفقات في ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية، ودعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدولة عبر منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المتحدثون الرسميون أن معرض دبي للطيران يُعد منصة عالمية رائدة تسهم في دعم الابتكار والتقنيات المستقبلية في قطاع الدفاع والطيران، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً في الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والنقل المتقدم، واستكشاف الفضاء، لتكون نسخة هذا العام الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل.