طائرة الإمارات إيرباص A350 تُحلق لأول مرة في عرض جوي خلال المعرض

تألقت طائرة الإمارات الإيرباص A350 في أول ظهور لها ضمن تشكيل جوي استعراضي خلال العرض الافتتاحي لمعرض دبي للطيران 2025، حيث انضمت إلى طائرتي الإمارات بوينج 777 وإيرباص A380، لتقدم مشهداً جوياً فريداً يجمع أسطول الناقلة في عرض جوي مشترك للمرة الأولى منذ انضمام طراز A350 إلى الأسطول في نوفمبر العام الماضي.

وشكّل العرض الجوي لوحة استعراضية ضمت تشكيلاً مكوناً من 60 طائرة، جسّد القدرات الاستثنائية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، بمشاركة طيران الإمارات في مقدمة أسطول الطيران التجاري، تلتها الناقلات الجوية الوطنية الأخرى، ثم تشكيل من الطائرات العسكرية والمروحيات.

وحلقت طائرة الإمارات إيرباص A380 الأيقونية على ارتفاع 500 قدم، تلتها بوينج 777 على ارتفاع 700 قدم، فيما حلقت إيرباص A350 على ارتفاع 900 قدم، في عرض جوي أبهر آلاف الحاضرين فوق مدرج مطار آل مكتوم الدولي.

وتولى فريق إماراتي بالكامل قيادة استعراض طيران الإمارات، من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. وقاد الكابتن مبارك المهيري طائرة إيرباص A380 في مقدمة التشكيل، بينما تولى الكابتن علي المرزوقي قيادة طائرة بوينج 777، والكابتن راشد مرشد قيادة طائرة إيرباص A350 . كما شارك الكابتن خالد أكرم، نائب رئيس الطيارين لطائرات بوينج، ضمن لجنة التحكم بالطيران المشرفة على عرض الطائرات التجارية بأكمله.

ويتطلب تنظيم هذا العرض الجوي مستوى عالياً من التنسيق والدقة مع مختلف الجهات في منظومة الطيران، بما في ذلك فرق عمل متعددة من داخل طيران الإمارات، والناقلات الوطنية الأخرى، ووزارة الدفاع والقوات الجوية الإماراتية، ومراقبو الحركة الجوية، بالتعاون مع لجنة التحكّم بالطيران في معرض دبي للطيران، وهيئة دبي للطيران المدني، والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات؛ مع الأخذ في الاعتبار أنماط الحركة الجوية في أوقات مختلفة من اليوم، والمناطق التي يجري التحليق في أجوائها، بالإضافة إلى أحوال الطقس والرياح المتوقعة لضمان أداء انسيابي ودقيق يعكس حرفية وقدرات دولة الإمارات في قطاع الطيران.