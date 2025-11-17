«دبي للسيليكون» تستضيف مركزاً للتميز في تقنيات التصنيع

أعلنت فيليبس الشرق الأوسط، أحد أكبر موردي معدات التصنيع المتقدمة في العالم، إطلاق أول مركز للتميز لتقنيات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط. وتستضيف المركز واحة دبي للسيليكون وتم تصميمه من أجل تمكين العملاء في المنطقة من الوصول إلى أحدث تقنيات التصنيع، وتعزيز حضور الخبرات العالمية في الأسواق المحلية وتسريع تنفيذ الرؤى الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الشرق الأوسط مركزاً عالمياً للتصنيع المتطور المدعوم بالاستراتيجيات الوطنية.

وقال آلان فيليبس، مؤسس شركة فيليبس: «يعكس استثمارنا الاستراتيجي بملايين الدولارات في دولة الإمارات التزامنا بدعم تطلعات الدولة لتكون رائدة عالمياً في مجال التصنيع المتقدم، بينما يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه الأسواق الإقليمية ودورنا شريكاً موثوقاً في دعم التميز الصناعي وتعزيز القدرات التصنيعية بالمنطقة».

ومن جانبه قال تيرنس ميراندا، المدير العام لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي: «يشكل المركز منصة للابتكار والتعاون والتميز الهندسي تمكن الكفاءات المحلية والإقليمية من استكشاف أساليب التصميم الجديدة وتحسين عمليات الإنتاج وتسريع تطوير المنتجات. ومن خلال هذه المبادرة يصبح بوسعنا تعزيز تواجدنا المحلي والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء قوة عاملة مستدامة تتسم بالمهارة العالية والتنافسية العالمية».