«فلاي دبي» توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لشراء 60 محركاً

وقعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران» اتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز GEnx-1B لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن، والذي يتألف من 30 طائرة بوينغ 787-9 بهذه المحركات.

وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، محركات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

تدعم هذه الاتفاقية استراتيجية «فلاي دبي» للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، مما يمكنها من زيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها. تأسست «فلاي دبي» عام 2008، وشهدت نمواً ملحوظاً، وهي تخدم حالياً أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، وتعمل الناقلة حالياً على إضافة وجهات طويلة المدى إلى شبكتها المتنامية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «على مدى السنوات الماضية، رسخت «فلاي دبي» مكانتها كلاعب رئيس في قطاع الطيران، مدفوعة برؤية تستهدف تسهيل حركة السفر عبر دبي كمركز عالمي للطيران. يلعب أداء ومتانة محركاتنا دوراً أساسياً في نجاح عملياتنا وخططنا لتوسيع أسطولنا، لا سيما مع استعدادنا لاستقبال طائرة بوينغ 787 في أسطولنا خلال السنوات المقبلة. نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع جنرال إلكتريك للطيران مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو».

وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في جنرال إلكتريك للطيران: «فخورون بثقة «فلاي دبي» بتكنولوجيا جنرال إلكتريك للطيران مع دخول الشركة مرحلتها التالية من النمو. ستوفر محركات GEnx-1B الموثوقية والكفاءة والمتانة لتشغيل أول أسطول عريض البدن للشركة. نحن سعداء للمساهمة في دفع خطط فلاي دبي التوسعية قدماً».

وكانت «فلاي دبي» قد تقدمت بأول طلبية لشراء 787 دريملاينر عالية الكفاءة في استهلاك الوقود لشركة فلاي دبي توسيع آفاقها وتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة.