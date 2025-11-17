«2 بوينت زيرو» تعتزم اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح بدءاً من عام 2027

أعلن الفريق التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نيته تقديم مقترح لاعتماد إطار جديد لسياسة توزيع الأرباح ابتداءً من عام 2027 أمام مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد اكتمال الاستحواذ الاستراتيجي لمجموعة «ملتيبلاي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم «Multiply»، على شركتي «2 بوينت زيرو القابضة ش.خ.م» و«غذاء القابضة ش.م.ع»، والتي لا تزال تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

فمن خلال دمج «ملتيبلاي» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» ضمن هيكل موحد، سيتم تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول تبلغ 120 مليار درهم، تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وتمتد عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة، لتصبح بذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة في أبوظبي، فيما تحافظ المجموعة على محفظة متوازنة ومتنوعة، تم إعدادها لتحقيق أداء قوي عبر مختلف دورات السوق.

وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»، والتي ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، الالتزام بتحقيق قيمة متنامية، مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، لافتة إلى أن الشركة تحرص خلال عام 2026، على تحقيق نمو بنسبة 35% في صافي الدخل «باستثناء تغير القيمة العادلة»، مدعوماً بأداء تشغيلي أقوى عبر قطاعاتها وتعميق التكامل داخل المجموعة.

وأضافت أنه سيتم عرض مقترح سياسة اعتماد إطار توزيع الأرباح على مجلس الإدارة، بما يضمن أن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة يحقق عائداً مجزياً للمساهمين، مع دعم التوسع المدروس والمنضبط.

وأوضحت أن الميزانية العمومية تمثل ميزة استراتيجية، مع توفر 10 مليارات درهم نقداً على مستوى المجموعة، مدعومة بمراكز في أسهم مدرجة بقيمة 31.5 مليار درهم، ونسبة دين إلى حقوق ملكية صحية تبلغ «0.25×1»، وهذا يمنح الشركة القدرة على تحقيق أمرين، المضي في عمليات استحواذ استراتيجية عالمية واسعة النطاق، والحفاظ في الوقت ذاته على توزيعات منتظمة وجذابة للمساهمين.

وأكدت بوعزة أن مجموعة «2 بوينت زيرو» ستعمل بمرونة وبقدرات تمويلية وتشغيلية تجعلها منصة استثمارية عالمية، مؤكدة أن المجموعة ستواصل توظيف رأس المال حيث يحقق أعلى قيمة على المدى الطويل.

ويعكس اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح قوة المجموعة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، من خلال تحقيق التوازن بين العوائد المستقرة، وتمكين إعادة الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية لتحقيق القيمة على المدى الطويل.

وستستفيد مجموعة «2 بوينت زيرو» من التكامل الرأسي والتكامل بين مختلف القطاعات، والتفوق التشغيلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى فرص نمو كبيرة، ما يمكنها من تحقيق أداء متميز وخلق قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، تتوقع مجموعة «2 بوينت زيرو» أن تصل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 39%، ومن شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير من سيولة السهم، ويوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ويدعم زيادة الوزن النسبي للسهم ضمن أبرز المؤشرات العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر «FADX 15».