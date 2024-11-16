68 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال 22 عاماً



كشفت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال 22 عاماً، بلغ 68 مليار دولار، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت إن جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، يسعى إلى ترويج عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية علي مستثمرين جدد بالخارج خلال الفترة المقبلة، من منطلق مسؤولية الجهاز عن تحفيز وتشجيع الاستثمار في التجارة الداخلية، مؤكدة أنها منظومة متكاملة، تعمل بشكل متسلسل، حتى وصول المنتج للمستهلك.



وقالت إن الجهاز يهتم بتنمية كل المنظومة، ولدينا مناطق تجارية وخدمات تجارية وأسواق جملة وتجزئة ومنافذ للبيع، وهدفنا الانتشار والتوسع في كافة محافظات مصر. وأضافت: لدينا سوق استهلاكي كبير ومشجع علي الاستثمار، من خلال ما يزيد على 14 منطقة تجارية في كافة محافظات مصر.



وأضافت في تصريحات صحافية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد استعراض أهم الفرص الاستثمارية في مصر علي المستثمرين في الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات لديها مكانة اقتصادية مميزة لمصر، حيث إنها الشريك التجاري الثاني عربياً، والتاسع عالمياً، في الوقت الحالي.



وأوضحت أن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، مؤكدة أنها ستوفر الفرص الاستثمارية، والآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.



وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في السوق المصرية ما يقرب من 1250 شركة، مستهدف زيادتها، من خلال اتفاقيات وشراكات جديدة، بينما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات، ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث تضم نحو 55 شركة، وتصل استثماراتها إلى 2 مليار دولار.