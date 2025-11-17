«إكسبو الشارقة» و«السورية للمعارض» يبحثان أوجه التعاون

بحث مركز إكسبو الشارقة مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تسهم في دعم قطاع المعارض، وتعزيز دوره كمنصة فاعلة لدعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري بين رجال الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، لمحمد حمزة المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، حيث تم مناقشة آليات تعزيز العمل المشترك للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى استكشاف فرص استقطاب الشركات والمستثمرين السوريين، للمشاركة في الفعاليات التي يشهدها المركز.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الأجندة السنوية للمعارض والفعاليات المزمع تنظيمها من الجانبين، بما يسهم في تنسيق المشاركة، وتعزيز فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات من الجانبين، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية المستقبلية.

وأكد سيف المدفع أن إكسبو الشارقة يحرص على تنويع شراكاته الاستراتيجية مع كافة مراكز المعارض في العالم، وخاصة العربية، بهدف تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات، وتحسين أدائها ونموها المستدام، وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، لا سيما أن هذا القطاع الحيوي يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين إكسبو الشارقة والمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، سواء في تنظيم فعاليات مشتركة، أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من الجانبين.

وأشار إلى أن اللقاء شكّل منصة مهمة لوضع خطط العمل، واستشراف الفرص المستقبلية، والتنسيق بين الجانبين في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوحيد العمل المشترك، لتعزيز مساهمته في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين، مؤكداً استعداد مركز إكسبو الشارقة لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات السورية الراغبة بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي يشهدها إكسبو الشارقة. وأشاد محمد حمزة بالتجربة الرائدة للإمارات في تطوير صناعة المعارض، مشيراً إلى أن الشارقة تُعد نموذجاً ملهماً بإدارة وتنظيم المعارض.