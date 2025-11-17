غرف دبي تنظم نقاشاً في نيويورك لدعم الاستثمار والتجارة

نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة نيويورك بمشاركة 17 مسؤولاً يمثلون غرف تجارة وهيئات ترويج تجارية أمريكية وذلك بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وانعقدت طاولة النقاش المستديرة بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نظمته غرف دبي في نيويورك مؤخراً، وناقشت فيه آفاق تطوير العمل المشترك بين غرف دبي ونظيراتها من الغرف والهيئات التجارية الأمريكية، واستعراض أهم الفرص المشتركة للشركات والمستثمرين في دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت الفعالية سبل تعزيز القدرة التنافسية عبر الحدود وتطوير التعاون الاقتصادي في ظل مشهد عالمي سريع التطور، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، واستكشاف سُبل دعم الابتكار وتوسيع الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات رئيسة تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والتجارة الرقمية.

واطلع المشاركون عن كثب على النموذج المتكامل الذي تقدمه دبي في بناء بيئة أعمال متكاملة ومحفّزة على الابتكار والاستثمار، حيث تم تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتقنيات المستقبلية، وما توفره من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تعزز من قدرتها على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. كما تناولت المناقشات رؤية دبي الاستباقية في استشراف التحولات الاقتصادية العالمية وتبنيها سياسات تدعم التحول الرقمي والاستدامة، ما يجعلها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة نموذج جديد للتعاون الاقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

واستعرض المشاركون النمو المتسارع في التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة، وبحثوا كيفية الاستفادة من تدفقات رأس المال والشراكات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية لتسريع نمو القطاعات الحيوية. كما تطرقت النقاشات إلى تطوير آليات مشتركة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الشراكات الصناعية، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز تنقل المواهب.

وشكّلت طاولة النقاش المستديرة فرصة مميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبحث سبل بناء شراكات مستدامة تدعم أهداف النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث بحث المشاركون آليات العمل الضرورية لابتكار مبادرات وبرامج مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة داعمة للشركات الأمريكية ونظيراتها في دبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية.