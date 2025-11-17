«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي

شارك وفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، برئاسة الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 2025، الذي عُقد في القاهرة، تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بمشاركة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين الخليجي والمصري.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي»، استعرض دور الهيئة في ربط المستثمر الخليجي بالمشروعات الزراعية في مصر، وقال: إن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب تكامل الجهود وتفعيل الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، بما يسهم في بناء منظومة زراعية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وضعف البنية التحتية، والتقلبات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، داعياً إلى تبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك الخضراء، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتلتزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بمواصلة دورها في تطوير المشاريع المشتركة ذات الصلة بالأمن الغذائي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار الزراعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي وضمانة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور عبيد الزعابي عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.