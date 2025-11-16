أدنيك تستعد لدخول موسوعة غينيس 2025 بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر طائر فلامنغو عائم

تستعد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، لإطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث يبحر الحدث نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار. وبدعم من «تجربة أبوظبي» وجوائز أبوظبي البحرية، سيشهد المعرض ظهور طائر فلامنغو عائم عملاق يحمل اسم «قبطان أبوظبي»، بارتفاع يبلغ 23 متراً وطول 17 متراً وعرض 19 متراً، في تصميم مستوحى من طيور الفلامنغو التي تزهو في الأراضي الرطبة الإماراتية.

هذا الرمز البحري الفريد لا يكتفي بإبهار الأنظار، بل يسعى إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس، ليجسد طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمة للفعاليات البحرية المبتكرة، حيث يلتقي الخيال بالواقع في مشهد يروي قصة التميز والإبداع.

وتُقام الدورة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجموعة أدنيك، في مركز أدنيك أبوظبي – قاعة المارينا من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري. ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً، مقدمًا برنامجًا موسعًا يضم أربعة أيام من الترفيه والتجارب التفاعلية التي تحتفي بالصناعة البحرية بكل جوانبها.

وتأتي تلك الخطوة من مجموعة أدنيك المنظم للمعرض بهدف تسليط الضوء على المعرض والترويج لأبوظبي وجهة بحرية عالمية، ويُعد عرض الطائر «قبطان أبوظبي» لكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عوامة قابلة للنفخ في موسوعة غينيس، في خطوة تعكس روح الابتكار التي يتميز بها المعرض، وتعزز من مكانة أبوظبي على خريطة السياحة والفعاليات البحرية الدولية.

وسيكون «قبطان أبوظبي» -أكبر عوامة قابلة للنفخ في العالم- حاضراً أمام أنظار سكان وزوار العاصمة من مواقع متعددة على الواجهة البحرية، تشمل واجهة ياس باي البحرية، وآرينا الاتحاد، ومنطقة شاطئ الراحة، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر، ليشكل محطة بارزة في برنامج الفعاليات البحرية. هذا الحدث لا يقتصر على كونه عرضاً بصرياً مذهلاً، بل يمثل رسالة واضحة عن التزام أبوظبي بدمج الابتكار والترفيه في تجربة ثقافية فريدة، تعكس روح المدينة وتطلعاتها العالمية.

وبعد جولته اللافتة على الواجهة البحرية لأبوظبي، يستعد «قبطان أبوظبي» للرسو في مركز أدنيك أبوظبي - مرسى أدنيك مارينا، ليكون في استقبال زوار المعرض من 20 إلى 23 نوفمبر 2025. ويأتي هذا المشهد البصري المدهش كأحد أبرز عناصر الحدث، إذ يضفي لمسة ترويجية مبتكرة تعكس روح الابتكار، في إطار السعي الرسمي لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عوامة قابلة للنفخ في موسوعة غينيس.

ويفتح المعرض أبوابه أمام العائلات والزوار من مختلف الأعمار، ليخوضوا تجربة فريدة تجمع بين استعراض أحدث الابتكارات البحرية والاحتفاء بتراث الإمارات العريق في عالم القوارب، في أجواء تمزج بين الأصالة والتجديد، وتكرّس مكانة أبوظبي وجهة بحرية عالمية نابضة بالحياة.

وتتميز نسخة هذا العام ببرنامج ترفيهي متنوع، يشمل عروضًا جوية مبهرة يقدمها فريق «الفرسان»، وتجارب بحرية شائقة من مركز الملاحة تشمل رحلات عالية السرعة وجولات قوارب الأجرة المائية للاستمتاع بمشاهدة مجموعة من المناظر الخلابة، كما توفر منطقة «المسافر الصغير» مساحة تفاعلية للأطفال تجمع بين اللعب والتعلم حول النظام البيئي البحري، إلى جانب العديد من الأنشطة والمعالم الجاذبة التي تجعل من المعرض وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة.

ويُقدّم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، تجربة متكاملة تجمع بين أحدث الابتكارات في الصناعة البحرية والعروض الفنية والترفيهية المتميزة، ليكون وجهة مثالية لجميع أفراد المجتمع.

ويضيف المعرض لمسة فنية نابضة بالحياة عبر استضافة نخبة من الموسيقيين ومنسقي الأغاني، مع عروض يومية لفنانين محليين وعالميين تضيء ليالي الحدث بأجواء استثنائية. ومن أبرز فعاليات يوم السبت 22 نوفمبر، يطل الثنائي «أبري» المقيم في دبي بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين الأنماط الموسيقية في تجربة صوتية مبتكرة، إلى جانب الفنانة البريطانية «ميراندا لوي»، منسقة الأغاني والمنتجة الموسيقية التي حققت شهرة عالمية بفضل إبداعها وحضورها المميز على الساحة الدولية، لتمنح الجمهور لحظات لا تُنسى تجمع بين الإيقاع والابتكار.

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للقوارب نخبة من القادة والمبتكرين والمؤثرين في القطاع البحري، إلى جانب الجمهور العام، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات في عالم القوارب واليخوت الفاخرة، والتكنولوجيا البحرية، والرياضات المائية.

وتشهد نسخة 2025 إطلاق معرض تأجير اليخوت الفاخرة «تشاتر» للمرة الأولى، وهو منصة جديدة مخصصة لعرض اليخوت الفاخرة وقوارب التأجير، تستهدف جمهورًا من أصحاب الملاءة المالية العالية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للتميز في قطاع السياحة البحرية الفاخرة.

كما يُقدّم المعرض تجربة فريدة تجمع بين أحدث اليخوت والتقنيات البحرية المتقدمة ومعدات الرياضات المائية، ليكون منصة مثالية للوصول إلى سوق مزدهر من المشترين والمهتمين بالصناعات البحرية.

ويُوفر المعرض للعارضين فرصة استثنائية لإطلاق منتجات جديدة، وتعزيز حضور علاماتهم التجارية، وبناء علاقات تجارية استراتيجية، مستفيدين من البيئة التفاعلية التي يوفرها الحدث لتعظيم تأثيرهم في القطاع.

ويُعد المعرض نقطة التقاء رئيسية لمجتمع الملاحة البحرية في المنطقة، إذ يجمع بين الابتكار والتجربة والتواصل المهني في أجواء نابضة بالحيوية.

احصلوا على خصم خاص عند استخدام رمز العرض الترويجي المتوفر في مناطق مشاهدة «قبطان أبوظبي». مع العلم أن التذاكر متاحة الآن، فلا تفوّتوا فرصة المشاركة في أبرز حدث بحري في المنطقة. احجزوا تذاكركم اليوم وعيشوا تجربة بحرية لا تُنسى في قلب العاصمة أبوظبي.