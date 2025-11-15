58 % من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي

أصدرت شركة «ديلويت» تقريرها لعام 2025 حول «اتجاهات المستهلكين الرقميين»، والذي يقدم رؤى معمقة حول كيفية تفاعل المستهلكين في الإمارات مع التكنولوجيا الرقمية ووسائل الإعلام والاتصال. وأظهر التقرير أن 58 % من مستهلكي الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي.

ويسلط التقرير الضوء على التسارع الكبير في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستمرار هيمنة الهواتف الذكية، وتنامي الإقبال على الأجهزة المتصلة، إلى جانب التحول المتزايد نحو التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 2000 مستهلك تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً في كل من الإمارات والسعودية، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ قال 58 % من المشاركين إنهم استخدموا تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» أو «غوغل جيميني»، وهي نسبة تفوق بشكل واضح أسواق المملكة المتحدة وأوروبا.

وأكد التقرير أن المستهلكين في السعودية والإمارات يتبنون هذه الأدوات بوتيرة متسارعة، إذ يستخدمها 55 % منهم بشكل يومي أو أسبوعي لأغراض شخصية وتعليمية ومهنية، فيما لا يزال 20 % غير ملمين بالتقنية. وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات لا تزال تمثل حاجزاً أساسياً، خصوصاً للمستخدمين غير المتكررين، إذ عبر واحد من كل أربعة مشاركين عن قلقه من هذا الجانب. كما اعتبر 19 % أن قضايا حقوق النشر والملكية الفكرية تمثل مصدر قلق رئيسياً.