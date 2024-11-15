«الخليج للملاحة» تتحول للربحية في الربع الثالث



أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليون درهم بالربع الثالث، بدعم من ارتفاع الإيرادات وإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتضمنت النتائج نمو الإيرادات 23 مليون درهم في الربع الثالث بزيادة 26 % مقابل 18.2 مليون درهم لنفس الفترة من 2023 ، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.

وبلغت الأرباح التشغيلية 2.85 مليون درهم، في انعكاس إيجابي مقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 4.89 ملايين درهم المسجلة بالربع الثالث من 2023. وسجلت السيولة النقدية 210.2 ملايين درهم نقداً وودائع بنكية في 30 سبتمبر 2024، ما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية وبلغت الموجودات 995 مليون درهم.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: مع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحسين استخدام الأسطول، نحن واثقون من استراتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. نواصل التزامنا بالتعامل مع تحديات السوق.