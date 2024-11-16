«كيزاد للمجمعات» تغير هويتها المؤسسية إلى «مجموعة سديرة»

أعلنت «كيزاد للمجمعات»، والتابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، تغيير علامتها التجارية وهويتها المؤسسية إلى «مجموعة سديرة»، في إطار سعيها للتحوّل إلى كيان استثماري وتنموي استراتيجي رائد، يضع معايير جديدة في مجال تطوير حلول السكن المشترك والميسر.

وتم الإعلان عن إطلاق العلامة التجارية لـ«مجموعة سديرة» وهويتها الاستراتيجية الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في قاعة المارينا بمركز أدنيك - أبوظبي.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سديرة: «إن إعادة إطلاق كيزاد للمجمعات تحت اسم مجموعة سديرة، يندرج في إطار سعينا لاستكمال مسيرة ريادة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وحرصنا على تأدية دور حيوي وفاعل في إحداث تغيير جذري بمفهوم مرافق السكن المخصصة للموظفين، من خلال توفير باقة من الحلول المتكاملة والفريدة، بما يُسهم في مواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها أبوظبي والدولة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة».

وقال عبدالعزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة: «يُمثل إطلاق مجموعة سديرة التي تتمتع برؤية بعيدة المدى، نقلة نوعية واستراتيجية تهدف لتعزيز إسهامها في تطوير حلول وخيارات متكاملة لمرافق السكن المشترك والميسر، وهي خطوة نسعى من خلالها إلى تحقيق تطلعات شركائنا ومتعاملينا وتقديم قيمة مضافة لهم، عبر سلسلة من الخدمات المتميزة التي ترتكز على أعلى معايير المسؤولية والكفاءة».