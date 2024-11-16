25 شركة قطرية تستشرف فرص الشراكات مع الإمارات

ينظم بنك قطر للتنمية البعثة التجارية القطرية إلى الإمارات، بمشاركة أكثر من 25 شركة قطرية وتأتي البعثة برعاية وكالة «تصدير» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في قطر بهدف استكشاف الفرص الفريدة للسوق الإماراتي وتطوير شراكات جديدة بين منظومتي ريادة الأعمال القطرية والإماراتية.

وتضم البعثة القطرية عدداً من القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً، مثل البناء والتشييد، والصناعات البلاستيكية والورقية، الحديد والصلب، والصناعات الغذائية والمشروبات، إضافة إلى حلول مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرياضية. ويأتي التنوع في الشركات المشاركة ليعكس الرؤية المشتركة للاقتصادين القطري والإماراتي، والسعي المشترك لتكامل اقتصادي يعتمد على الخبرات المتنوعة والابتكار.

وقال خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية: «تستهدف البعثة تقديم الشركات القطرية كشركاء موثوقين في السوق الإماراتي، حيث نتطلع إلى تمكين علاقاتنا الاقتصادية العريقة مع نظرائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن دعمنا لرواد الأعمال القطريين للوصول إلى أسواق جديدة يعزز من فرص التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة الأعمال المحلية ويخدم مصالح الاقتصاد القطري والإماراتي على حد سواء».

وأشار إلى أن السوق الإماراتي يشكل فرصة استثنائية للشركات القطرية الراغبة في التوسع، مؤكداً أن البعثة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتعميق الشراكات في القطاعات ذات الأولوية.

تبدأ فعاليات البعثة التجارية 19 إلى 20 الجاري في دبي، وتعتبر الدعوة للمشاركة فيها مفتوحة لجميع الشركات الإماراتية، للاستفادة من اللقاءات الثنائية وتوسعة شبكة العلاقات والوصول إلى شركاء جدد.