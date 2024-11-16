«الحين وقتك» حملة للمتعاملين الإماراتيين من «الإمارات الإسلامي»

أطلق «الإمارات الإسلامي» «الحين وقتك»، وهي حملة حصرية للمتعاملين الإماراتيين، حيث سيقدم المصرف خلال نوفمبر الجاري خصومات ومزايا حصرية للمتعاملين الحاليين والجدد من المواطنين الإماراتيين.

وأطلق «الإمارات الإسلامي» مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا المصرفية حصرياً للمتعاملين من مواطني دولة الإمارات، وشملت جوائز كبرى متعلقة بالحسابات، والاسترداد النقدي وغيرها، بما في ذلك سحب على جائزة نقدية كبرى بقيمة 2 مليون درهم لحاملي حساب كنوز للتوفير، واسترداد نقدي عند تحويل الراتب يصل إلى 16.000 درهم لمتعاملي الخدمات المصرفية الشخصية، واسترداد نقدي يصل إلى 30.000 درهم للمتعاملين المنضمين إلى الخدمات المصرفية المميزة من «الإمارات الإسلامي» مع الحفاظ على رصيد حساب يزيد على 500.000 درهم، وفرصة الفوز بواحد من 60 جهاز «آيفون 16 برو» مع كل إضافة إلى رصيد الحساب الجاري أو حساب التوفير بقيمة 25.000 درهم. وتوفر الحملة حلولاً تمويلية بمزايا حصرية تشمل خصم 100% على رسوم إجراءات تمويل السيارات، ومعدلات أرباح حصرية وخصم 50% على رسوم إجراءات التمويل الشخصي، ومعدلات أرباح حصرية وخصم على رسوم الإجراءات للتمويل السكني للمستفيدين من «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» و«دائرة الإسكان في الشارقة».