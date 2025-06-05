رئيس تنفيذي للعمليات بـ «دبي للخدمات المالية»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تعيين جمعة ثاني الهاملي كرئيس تنفيذي للعمليات وعضو في الإدارة التنفيذية لها اعتباراً من 10 يونيو. وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي للسلطة: «يأتي تعيين جمعة في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في وقت مهم للسلطة، حيث نواصل النهوض بمكانتنا كجهة تنظيمية ريادية للخدمات المالية.

وسيكون للخبرة التشغيلية والقيادية لجمعة دور جوهري في ترسيخ الرسالة الأساسية للسلطة المتمثلة بتطبيق نهج تنظيمي تطلعي يتسم بالصلابة التامة والشفافية، بحيث تبقى السلطة رمزاً ومقياساً للتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي. أتطلع قدماً للعمل سوياً للارتقاء بأولوياتنا الاستراتيجية وإحداث التأثير المستدام».

وقال جمعة الهاملي: «يشرفني الانضمام لسلطة دبي للخدمات المالية وقيادة الأجندة التشغيلية لها بوقت تزدهر فيه الفرص والطموحات ضمن القطاع المالي في المنطقة.

أتطلع للمشاركة ضمن الحقبة القادمة في مسيرة السلطة والعمل مع الزملاء المتميزين لتعزيز جهود السلطة في تقديم أعلى مستويات التميز الابتكاري والتنظيمي، ودعم النمو المتواصل لمركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للاستبقاء على مكانتهم كموطن للأعمال المالية».