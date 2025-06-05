«الأوراق المالية والسلع» تشارك بحملة عالمية «ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين»

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية «الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين»، التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم، بهدف الحد من المخاطر المتنامية للمؤثرين الماليين غير المعتمدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحملة شملت سلسلة من الإجراءات التنسيقية، تضمنت حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين، إضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.

يعكس هذا التعاون مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متقدمة، تواكب التحولات الرقمية، وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.

كانت الحملة الدولية قد انطلقت بداية الشهر الجاري، بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، الهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، هيئة الأسواق المالية في كيبيك، هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، هيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

وأكد وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية، في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، وما يرافقه من تحديات متزايدة في حماية المستثمرين، ويجسّد اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات، رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة، بما يواكب أرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان حماية حقوقهم.

يأتي هذا التعاون الدولي في ظل التنامي الملحوظ لدور الشخصيات المؤثرة في المجال المالي في قرارات المستثمرين، لا سيما من فئة الشباب، وما يترتب على ذلك من مخاطر، مثل نشر معلومات مضللة، أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير نظامية.

وكشفت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، عن تزايد عدد الحالات التي لا يلتزم فيها المؤثرون بالضوابط التنظيمية، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية مشتركة، وتعزيز الوعي الاستثماري، من خلال تنسيق رقابي عابر للحدود.

ورسّخت الإمارات مكانتها نموذجاً إقليمياً رائداً في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين، من خلال إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع، أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط «المؤثرين الماليين» بالمنطقة. ودعت الهيئة جميع من يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية، أو الوسائط الإعلامية، للمبادرة بالتسجيل لديها، والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين.