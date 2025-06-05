«إن إم دي سي» تستكمل استحواذها على حصة 70 % من «إمداد»

أعلنت مجموعة «إن إم دي سي» أن شركة «إن إم دي سي إل تي اس»، التابعة بالكامل لها قد استكملت استحواذها على حصة 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشـركة «إمداد»، المزود للخدمات المتكاملة المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة، وقد تم تمويل الصفقة من خلال رأس مال الشركة والبنوك.

ويمكن هذا الاستحواذ الاستراتيجي مجموعة «إن إم دي سي» من التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة في خدمات حقول النفط، ما يعزز من تنوع محفظتها الاستثمارية، ويقوي قدرتها التنافسية.

وبالتوازي سيوفر هذا الاستحواذ للمجموعة نطاقاً أوسع من الخدمات ومسارات إضافية لنمو الإيرادات، حيث تمتد عروض «إمداد»، لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك صيانة الآبار، إدارة النفايات، الإغلاق/الإصلاح الشامل، الأنابيب الملفوفة، والصمامات، وغيرها من الخدمات.