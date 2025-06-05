نجاح كبير لمعارض «الفنادق» و«إندكس» و«وورك سبيس»

اختتم معرض الفنادق، الفعالية الأبرز في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورته لعام 2025 بنجاح باهر في مركز دبي التجاري العالمي. وأقيم المعرض السنوي، الذي دخل عقده الرابع، بالتزامن مع معرضي إندكس وورك سبيس ومؤتمر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن 11 قاعة وبمشاركة أكثر من 900 جهة عارضة.

ويُقام كل من معرض الفنادق ومعرض إندكس ومعرض ورك سبيس ومؤتمر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام القادم في الفترة من 2 - 4 يونيو.

وشهد اليوم الختامي من المعرض إطلاق منتدى مشتريات الضيافة، وشاركت فيه باقة من أبرز المتحدثين من الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات، بما في ذلك ذا فيرست جروب للضيافة، وفنادق لو ميريديان، وآزومي.

واستضاف المنتدى جلسة حوارية مُلهمة شاركت فيها نخبة من المفكرين التنفيذيين، بمن فيهم بريت ويتفيلد، نائب الرئيس ورئيس قسم المشتريات للمجموعة في دبي القابضة؛ وجويل كيرنكروس، الرئيس التنفيذي لشركة كيرنكروس مارتن.

وتطرقت الجلسة إلى دور الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات المشتريات، حيث سلطت الضوء على أهمية هذه الأداة في إدارة العمليات المعقدة. وفي اليوم الأخير من معرض إندكس، الفعالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع الأثاث والتصميم الداخلي، تحدثت الجهات العارضة مرة أخرى عن مزايا حضور المعرض الذي دخل عقده الرابع، ويشارك فيه ممثلون من 48 دولة، ويُقام بالتوازي مع أربعة معارض.