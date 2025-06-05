«إتش إس بي سي»: 98 % من رواد الأعمال بالإمارات متفائلون بمستقبل أعمالهم

كشف تقرير صادر عن «إتش إس بي سي»، شمل استبياناً لآراء 1882 رائداً للأعمال حول العالم، من بينهم 155 من دولة الإمارات، أن 98% من رواد الأعمال في الدولة متفائلون بمستقبل أعمالهم. لكن التقرير أشار إلى أن ما يقارب نصف رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات، لا يوجد لديهم خطط واضحة لانتقال ثرواتهم لضمان استمرارية أعمالهم، وانتقال ثرواتهم العائلية إلى الأجيال القادمة.

ويشير التقرير إلى أن رواد الأعمال في دولة الإمارات، يعتبرون من بين الأكثر تفاؤلاً عالمياً، ويتوقع 95% منهم تحقيق نمو إيجابي في ثرواتهم الشخصية في المستقبل القريب. كما يرى هؤلاء أن العوامل الجيوسياسية طويلة الأمد، تشكل عاملاً إيجابياً لصالح مستقبلهم المالي.

وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال العالميين، خاصةً من الهند والمملكة المتحدة، بفضل بيئتها التجارية الديناميكية. وقال علاء الدين هنغاري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الشرق الأوسط، قائلاً: «يعتبر رواد الأعمال في دولة الإمارات من قادة الابتكار والنمو، الذي يسهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي في الدولة، لكن هناك غياب للتخطيط لانتقال الثروات لدى عدد كبير منهم، بنسبة تقارب 48%.

وتظهر الدراسة أنه غالباً ما يتم تأجيل التخطيط على المدى الطويل. ففي حين أن 39% من رواد الأعمال ممن لديهم خطة للخلافة، يعتزمون القيام بنقل أعمالهم إلى الجيل التالي، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يبدأ بعد بمناقشة انتقال الثروة ضمن أسرهم.

ففي الواقع، أفاد 22% من رواد الأعمال، بأنهم لن يقوموا بنقل ثرواتهم إلا بعد وفاتهم فقط، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي. وقالت جيما وايلد رئيس شؤون التعاون العالمي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تُظهر دراساتنا وخبرتنا في هذا المجال، أن الاستعداد المبكر لانتقال الأعمال والتواصل مع العائلة بشأن انتقال الثروة، يعتبران عنصرين أساسيين لاستمرارية الأعمال ونجاحها على المدى الطويل».

كما يتميز رواد الأعمال في دولة الإمارات أيضاً بإدراكهم القوي للأهداف التي يضعونها لأنفسهم، حيث يحرص 88% من رواد الأعمال على مواءمة أعمالهم مع قيمهم الشخصية قبل تحقيق الربح، كما يقوم 96% من رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة، باتخاذ إجراءات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية أن يواكب هؤلاء القادة الطموحون رؤيتهم المستقبلية بتخطيط منظم ومدروس.