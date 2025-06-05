«الإمارات العالمية للألمنيوم» توقع اتفاقية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع البوكسيت بغانا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، أمس، توقيع عدة اتفاقيات مع شركة «غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم»، لاستكشاف فرص تطوير المشاريع المتعلقة بـ«البوكسيت» في جمهورية غانا.

ويعد «البوكسيت» المادة الخام، التي يصنع منها الألمنيوم، وتمتلك غانا أكثر من 900 مليون طن من موارده، التي تتوزع بين منجم كبير، وآخرين أصغر حجماً، وتقوم غانا حالياً بإنتاج 1.5 مليون طن من البوكسيت سنوياً.

وبموجب الاتفاقية تتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركة «غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم»، لاستكشاف إمكانية عقد شراكات طويلة الأجل لشراء البوكسيت مع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بهدف توسيع الإنتاج.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تتوافق هذه الاتفاقيات مع التزامنا الاستراتيجي بتنويع مصادر المواد الخام، بما يتماشى مع مسيرة التوسع المستمر في إنتاج الألمنيوم، ومن ضمنها تقدم خططنا لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، والذي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لدولة الإمارات. نتطلع إلى مضاعفة إنتاجنا من البوكسيت خلال الأعوام المقبلة، ونواصل استكشاف فرص جديدة حول العالم، ومن ضمنها في دولة غانا».