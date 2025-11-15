طيران الإمارات تتأهب لموسم سفر في مطار دبي خلال ديسمبر

دعت طيران الإمارات جميع عملائها إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم خلال شهر ديسمبر، حيث تتوقع الناقلة نمواً كبيراً في حركة السفر عبر مطار دبي طوال الشهر، لا سيما مع انطلاق موسم السياحة الشتوي.

وتزامن ذلك مع الفعاليات والعطلات المحلية المتعددة وتعديل التقويم الدراسي الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والذي يتيح عطلة مدرسية طويلة. وتتوقع طيران الإمارات خدمة أكثر من 4.8 ملايين مسافر (2.3 مليون مغادر وأكثر من 2.5 مليون قادم) عبر شبكة رحلاتها خلال الشهر.

وأوصت طيران الإمارات عملاءها بالاستعداد المبكر لرحلاتهم هذا الشهر، مع مراعاة احتمالية ازدحام الطرق المؤدية إلى المطار وامتلاء مواقف السيارات ونشاط الحركة داخل المطار خلال موسم الأعياد.

كما أشارت إلى أن المسافرين يمكنهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة طوال موسم الذروة في ديسمبر.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين باتباع إرشادات عدة لتقليل وقت الانتظار في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر تتضمن الوصول مبكراً إلى المطار، حيث تنصح الناقلة عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار خلال ديسمبر قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة الصحيحة قبل ساعة من موعد الرحلة.

وأوضحت أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بوقتهم في مطار دبي الدولي بدءاً من صالات طيران الإمارات إلى المطاعم والمقاهي ومناطق التسوق والاسترخاء ذات المستوى العالمي.

كما نصحت بتحميل تطبيق طيران الإمارات وإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً والتسجيل في نظام المسار البيومتري لتجربة أسرع في المطار، حيث يمكن لعملاء طيران الإمارات تحميل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلات بسهولة على هواتفهم المحمولة، وإنجاز إجراءات السفر قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، والحصول على البطاقة الرقمية للصعود إلى الطائرة لمعظم الوجهات.