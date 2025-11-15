420 مليوناً أرباح «تبريد»و1.87 مليار الإيرادات في 9 أشهر

أعلنت «تبريد»، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفع إجمالي القدرة المتصلة 4.5% على أساس سنوي إلى 1.38 مليون طن تبريد في 30 سبتمبر 2025، مع تسجيل زيادة قياسية في القدرة التشغيلية الطبيعية قدرها 52.9 ألف طن تبريد منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2024.

وجاء النمو مدفوعاً بإضافة 29.1 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات و23.8 ألف طن تبريد في الأسواق الأخرى، ما يعزز مكانة «تبريد» كشركة تشغيل إقليمية رائدة عابرة للأسواق.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.87 مليار درهم، بزيادة 1% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5% على أساس سنوي إلى 975 مليون درهم، مع نمو هامش الأرباح إلى 52.2%، ما يعكس الاستفادة من وفورات الحجم والانضباط التشغيلي المستمر.

وبلغ صافي الأرباح 420 مليون درهم أول 9 أشهر، مقابل 425 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن إصدار الصكوك الخضراء في نهاية الربع الأول 2025، بهدف إعادة تمويل ديون مصرفية تم الحصول عليها في فترة انخفاض أسعار الفائدة خلال 2020.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «تتمتع «تبريد» بمكانة متميزة تتيح لها المساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجالي كفاءة الطاقة والاستدامة.

وتجسد نتائجنا لهذا العام قوة الأسس التي تعتمد عليها الشركة والانضباط الذي تنفذ من خلاله استراتيجيتها للنمو. ومع إنجاز صفقة الاستحواذ على «بال كولينج» واتفاقية امتياز مشروع «نخلة جبل علي»، تدخل «تبريد» مرحلة جديدة من النمو والاستقرار مع تعزيز وضوح رؤيتها للعوائد في المستقبل.

إن مكانتنا الريادية، المبنية على عقود امتياز طويلة الأمد وتميز تشغيلي راسخ، تضمن لنا الاستمرار كمحرك أساسي لرؤية الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون يتميز بالكفاءة في استخدام الموارد».

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «عام 2025 لعب دوراً محورياً في إرساء أساسات العقد المقبل من الزمن بالنسبة لشركة «تبريد»، حيث ركزت على الاستثمار في زيادة القدرة وتطوير التكنولوجيا وكفاءة التنفيذ، لتواصل مسيرة نموها بثبات واستدامة.

لقد أضفنا قدرات تشغيلية قياسية من العمليات الطبيعية، وأضفنا محطات جديدة إلى شبكتنا، ودفعنا عجلة الابتكار عبر شراكات تعزز الكفاءة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل ترسيخ سمعة «تبريد» شركة متميزة تخدم عملاءها بكفاءة وموثوقية، مدعومة بميزانية عمومية متينة، والتحسين المستمر لعملياتنا التشغيلية».