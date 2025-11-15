«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً مرتبطة بالاستدامة

أعلن «دبي الإسلامي» عن نجاحه في تعزيز حضوره في سوق الصكوك العالمية، من خلال إصداره صكوكاً مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار، جرى تسعيرها بمعدل ربح 4.572% سنوياً وبأجل 5 سنوات.

يمثل الإصدار إنجازاً مهماً، كونه أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه البنك في وقت سابق كونه أول مؤسسة مالية إسلامية تصدر إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، ويؤكد الإصدار من جديد التزام دبي الإسلامي بتقديم هياكل مالية مبتكرة ودعمه للاستدامة.

ويمثل الإصدار الأخير لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة ثورة حقيقية وتطوراً للتحول من نماذج الاستخدام التقليدية للعائدات إلى إصدارات ذات أثر مرتبط بالأداء. يسهم الهيكل الجديد هذا في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال ربط الأثر مباشرة بأهداف أداء قابلة للقياس ويتم التحقق منها بشكل مستقل.

ومن خلال الإصدار الجديد لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة (SLFS) سيوجه البنك رؤوس أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة والتي تخدم الأهداف العامة للشركات، مقدمة للمتعاملين ممن أبدوا التزاماً بتحقيق مؤشرات أداء رئيسية للاستدامة.