303 ملايين درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» في 9 أشهر

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية تحقيق أداء قوي أول 9 أشهر من 2025 وارتفع الدخل التشغيلي إلى 966 مليون درهم، بنمو 13.7 % على أساس سنوي ليبلغ 328 مليون درهم في الربع الثالث، مدعوماً بالأداء القوي في معظم خطوط الأعمال، وعملية الاستحواذ على مجموعة «بي. أف. سي».

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.8 % على أساس سنوي إلى 423 مليون درهم، كما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 43.8 % ووصلت الإيرادات الإجمالية إلى 991 مليون درهم، بزيادة 12 % على أساس سنوي.

وانخفض صافي الأرباح بعد الضريبة 1.7 % على أساس سنوي إلى 303 ملايين درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف القوى العاملة، بما فيها مبادرات التوطين، وعمليات التوسع التشغيلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل في أعقاب دمج مجموعة «بي. إف. سي».

وشكل تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز شبكة الفروع عاملاً محورياً في دعم النمو والحفاظ على الانضباط في التكاليف.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:«شكلت الأشهر التسعة الأولى من 2025 مرحلة تحولية للمجموعة، مجسدة قوة ومرونة نموذجنا التشغيلي المتنوع في ظل ارتفاع ضغوط التكاليف وتطور ديناميكيات السوق وتعديل هوامش الربح للمحافظة على الحصة السوقية للشركة.

ويؤكد تحقيق نمو 13.7 % في الدخل التشغيلي على أساس سنوي في الربع الثالث والدمج الناجح لمجموعة «بي. أف. سي» التزامنا بالتوسع الاستراتيجي والتميز التشغيلي، وترسيخ حضورنا إقليمياً وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

وفي حين تأثر صافي الربح بارتفاع التكاليف ورسوم الاستهلاك، إلا أن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وقوة التدفق النقدي الحر يعكسان قدرتنا على مواجهة التحديات بكفاءة».

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للخدمات المالية: «حققنا أداءً تشغيلياً استثنائياً على مدار العام 2025، تميز بالدمج الناجح لمجموعة بي. أف. سي، واستمرار توسيع شبكة فروعنا».