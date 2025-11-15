8.9 مليارات إيرادات «أليك القابضة» في 9 أشهر بنمو 66 %

أعلنت شركة أليك القابضة عن نتائجها. وارتفعت الإيرادات 66 % على أساس سنوي إلى 8.9 مليارات درهم أول 9 أشهر، وتسارعت وتيرة الأداء في الربع الثالث؛ إذ شهدت الإيرادات قفزة 82 % على أساس سنوي إلى 3.5 مليارات درهم، ما يعكس التقدم المحرز في كل من الإمارات والسعودية.

وتصدر قطاع الهندسة والإنشاءات هذا الأداء القوي، بمساهمة 48 % من إجمالي الإيرادات، وسجلت إيرادات هذا القطاع للأشهر التسعة الأولى نمواً 77 % على أساس سنوي إلى 4.8 مليارات درهم.

فيما تضاعفت إيراداته خلال الربع الثالث لتقارب 2 مليار درهم. وشهد قطاع حلول الطاقة، الذي يمثل 32 % من الإيرادات نمواً 75 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إيراداته إلى 3.2 مليارات درهم، وارتفعت إيرادات القطاع في الربع الثالث 82 % على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم.

وحققت أليك زيادة 56 % على أساس سنوي في إجمالي الربح ليصل إلى 859 مليون درهم أول 9 أشهر 2025 وحافظت على هوامش إجمالي الربح عند مستويات جيدة بلغت 9.6 %، ما يمثل تراجعاً طفيفاً مقابل 10.2 % المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا التغير التحول في مزيج الإيرادات، وتحديداً المساهمة المنخفضة نسبياً لقطاع الأعمال ذات الصلة ذي الهوامش الأعلى. وفي الربع الثالث، ارتفع إجمالي الربح 65 % على أساس سنوي ليصل إلى 323 مليون درهم، مع هامش إجمالي ربح 9.1 %.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 83 % على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى إلى 706 ملايين درهم، وتوسّع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.9 %.

وفي الربع الثالث، ازدادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 88 % إلى 277 مليون درهم، بما يعادل هامش ربحية 7.8 %.

وشهد الربع الثالث وحده نمواً كبيراً في صافي الربح بنسبة 172 % على أساس سنوي إلى 193 مليون درهم. وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة:

«يعكس أداؤنا القوي والمستدام في الأشهر التسعة الأولى من 2025 مدى قوة المنصة المتكاملة لشركة أليك ونجاح استراتيجيتنا الانتقائية التي تركز على مجالات محددة. فنحن ننفذ محفظة مشاريع عالية الجودة بانضباط، بالتزامن مع التوسع في قطاعات تنسجم مع نقاط قوتنا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، ومراكز البيانات، والمطارات.