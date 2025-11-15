بن طوق: تطوير مهارات رواد الأعمال لبناء اقتصاد المستقبل

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن فوز HyveGeo وThe AM Lab وMagmec في الموسم الثالث من برنامج «رامب-آب»، الذي تم إطلاقه في عام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص نمو وازدهار الشركات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال في السوق الإماراتية.

ويقدم البرنامج دورات تدريبية مكثفة وتوجيهية على يد خبراء عالميين لرواد الأعمال لدعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ويسعى البرنامج إلى تطوير موردين جدد محتملين للشركات المنضمة للبرنامج من أجل زيادة مشترياتها المحلية، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة، ويدعم تحقيق مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

تطوير المهارات

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، باعتبارهم مرتكزاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنافسية.

وذلك من خلال تبني مبادرات وبرامج داعمة تعزز من قدراتهم، وتوفر لهم البيئة المثالية للنمو والازدهار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار».

مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال برنامج «رامب-آب»، الذي يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز تنافسية بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

واستقطب الموسم من برنامج «رامب-آب» مئات من طلبات المشاركة التي قدمها رواد الأعمال الإماراتيين والمقيمين في الدولة، شملت قطاعات متنوعة مثل الابتكار الرقمي وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والبيئة والاستدامة والموارد البشرية والصحة والسلامة.

اختتم الموسم بتنظيم يوم العرض التقديمي، بحضور كل من الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

مبادئ الاستدامة

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم رؤية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي.

ونفخر بتقديم برنامج «رامب-آب» لتمكين رواد الأعمال المبتكرين في الإمارات لإطلاق أعمالهم التي تعتمد على مبادئ الاستدامة وتسهم في خلق قيمة إضافية للمجتمع».

وأضاف: «أتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين وأتطلع إلى انضمامهم إلى قائمة الموردين المحليين لشركة الإمارات للألمنيوم». وبعد عملية التقييم التي شهدت منافسة كبيرة، تم اختيار 10 شركات ناشئة ضمن القائمة النهائية للموسم الثالث من البرنامج، شملت: EquaTalent، وHuntr، وHyveGeo Limited، وMagmec، وMindme، وNavatech، وRe-skill، وsyd Life AI، وThe AM Lab، وThird Body Dynamics.

وتلقى رواد الأعمال المتأهلون العشرة توجيهاً وتدريباً شخصياً من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وخبراء إدارة الأعمال المستدامة والتمويل من قبل شركاء برنامج «رامب-آب» ومن ضمنهم شركة مايكروسوفت وصندوق الوطن.

وقالت ميديا نوسينتيني، المؤسسة المشاركة لمؤسسة C3: «نفتخر بشراكتنا المستمرة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي جعلت برنامج «رامب - أب» منصة رائدة لدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

في كل موسم، نشهد قصص نجاح ملهمة لمؤسسين يحولون التحديات إلى فرص، مستلهمين من التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالابتكار والاستدامة».