أبوظبي توسّع شراكاتها مع سنغافورة والهند

تقود دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي وفداً رفيع المستوى إلى سنغافورة والهند، من 17 إلى 21 الجاري، حيث تأتي الزيارتان تأكيداً على التزام الإمارة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

يتضمن برنامج وفد أبوظبي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث فرص الشراكة في القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة بما في ذلك التقنيات الزراعية، والرعاية الصحية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «سنغافورة والهند من أكثر الاقتصادات العالمية نمواً وحيويةً، وأبرز الشركاء الاستراتيجيين لأبوظبي ودولة الإمارات. وتهدف زيارتنا إلى البلدين تعميق هذه الشراكات من خلال التواصل مع صناع السياسات وقادة الأعمال والاستثمار لتطوير المزيد من الفرص في مختلف القطاعات».