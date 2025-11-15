«فلاي دبي» تطلق مركز بياناتها الجديد

حققت «فلاي دبي» إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي مع إطلاقها لمركز بياناتها المتطور، الذي يشكل أساس منصة البيع بالتجزئة الحديثة لشركات الطيران (MAR) الجديدة، وأعيد بناء المنصة الجديدة، التي تدير أجزاء رئيسة من العمليات اليومية للناقلة؛ مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وإنجاز إجراءات السفر، بالكامل على أساس سحابي هجين جديد. ويتوافق التحديث مع أحدث المعايير العالمية في البيع بالتجزئة لشركات الطيران.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي: «يمثل الإنجاز خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لدينا. يتعلق الأمر بتعزيز المرونة وقابلية التوسع والذكاء في صميم عملياتنا ما يمكننا من تحقيق نتائج أعمال أسرع، وتوفير تجربة راقية للمتعاملين».