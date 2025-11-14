4.6 ملايين درهم أرباح الخليج للملاحة القابضة في 9 أشهر

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت استمرار التعافي التشغيلي، ونموًا قويًا في الإيرادات، وتعزيزًا كبيرًا في حقوق الملكية.

وارتفعت الإيرادات 35% إلى 81.6 مليون درهم مقارنة بـ 60.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 13.8 مليون درهم، مقارنة بخسارة إجمالية 12.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2024، بزيادة 16.9%.

وسجل صافي الربح 4.6 ملايين درهم، ما يمثل تحولًا إيجابيًا عن خسارة بقيمة 23.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 1.29 مليار درهم، بزيادة 75% مقارنة بنهاية عام 2024، نتيجة لتحسين هيكل رأس المال المرتبط بصفقة الاستحواذ الجارية على «أصول شركة بروج».

وارتفعت حقوق الملكية إلى 913 مليون درهم، بزيادة 140%، عقب الإصدار الناجح لسندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم لمصلحة المساهمين الحاليين.

وبلغ إجمالي القروض ذات الفوائد 146.4 مليون درهم، وذلك بعد إعادة تمويل أحد التسهيلات الائتمانية بشروط محسّنة.

الكفاءة التشغيلية

وقال علي عبودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة: «تعكس نتائج الربع الثالث 2025 الزخم المستمر في مسيرة التحول التي تقودها الشركة، مدفوعة باستراتيجية مجلس الإدارة، وإدارة الموارد المالية المنضبطة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لأسطولنا. والذي انعكس على تحقيقنا عودة واضحة إلى الربحية، كما أن التعزيز الكبير في مركزنا المالي يضعنا في موقع قوي للمرحلة المقبلة من النمو الاستراتيجي».

وأضاف: «إن الإصدار الناجح لسندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم يجسد ثقة مساهمينا، ويعزز مستوى السيولة لدينا بالتزامن مع التقدم في استكمال عملية الاستحواذ على أصول شركة بروج والتي من المتوقع أن تسهم في توسعة قاعدة أصول الشركة وتنويع مصادر الإيرادات ودعم خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».