94 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 9 أشهر



أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن تحقيق السوق العقاري في الإمارة نمواً لافتاً العام الجاري، وبلغ إجمالي التصرفات العقارية 94 مليار درهم عبر 29,400 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3%، وارتفع عدد المعاملات 48% خلال الفترة نفسها مقارنةً بالعام الماضي.

وكشفت البيانات عن أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم من خلال ما يصل إلى 16,887 معاملة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.

البيانات الموثوقة

وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه، ومع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9% إلى 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً 10%، خلال النصف الأول، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقابل 52.3 مليار بالفترة ذاتها من 2024 الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، بما يُمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من 2025.

الاستثمار المباشر

وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليارات درهم حتى الربع الثالث، بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأسهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.

واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74% من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66% ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد العام الجاري تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة 47% في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.