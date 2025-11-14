«الإمارات دبي الوطني سنغافورة» يطلق شراكة مع «بوندبلوكس»

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني سنغافورة، و«بوندبلوكس»، الشركة السنغافورية المتخصصة في التكنولوجيا المالية وأول بورصة عالمية لتداول السندات الجزئية، شراكة استراتيجية بهدف تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملي «بوندبلوكس» بالتزامن مع نمو قاعدة متعامليها الدولية.

وسيتعاون البنك مع «بوندبلوكس» لفتح قناة جديدة لتوفير حلول الإقراض بضمان السندات، وتقديم مجموعة أوسع من فئات الأصول لمتعاملي «بوندبلوكس»، وتتيح هذه الشراكة لمستثمري السندات الدوليين على منصة «بوندبلوكس» الوصول إلى السيولة دون الحاجة لبيع استثماراتهم، ما يدعم إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة أكبر.

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن متعاملو «بوندبلوكس» من الوصول إلى قروض لومبارد - وهو نوع من الائتمان المضمون بأصول سائلة يتيح للمستثمرين سحب الأموال مع الاحتفاظ بممتلكاتهم من بنك الإمارات دبي الوطني سنغافورة. ونظراً لأن «بوندبلوكس» تعمل منصة لتداول السندات، فإن هذه الشراكة تسد فجوة مهمة من خلال تزويد متعامليها بإمكانية الوصول إلى التمويل الذي لم يكن متاحاً سابقاً، مع الحفاظ على انخفاض رسوم المعاملات للمستثمرين.

وبالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني سنغافورة، توفر المبادرة فرصة لتوسيع قاعدة متعامليه ومحفظة قروضه، كما أنها تعزز نموذج الإحالة الحالي للبنك، والذي يتم بموجبه تعريف المتعاملين من دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطات القضائية الدولية إلى فرع سنغافورة للاستفادة من قدرات إدارة الثروات.

وقالت فانيسا ليونغ، الرئيسة التنفيذية لبنك الإمارات دبي الوطني سنغافورة: «يعد تعاوننا مع «بوندبلوكس» مثالاً رائعاً لعقد الشراكات بين الشركات التي تمتلك القدرة على تحقيق منافع متبادلة، إذ يتيح للمتعاملين الاستفادة من تسهيلات ائتمانية، ويتيح لـ «بوندبلوكس» سد فجوة في خدماتها المقدمة، ويساعدنا على توسيع نطاق أعمالنا. ومن خلال تقديم قروض لعملاء ’بوندبلوكس‘، فإننا لا نعزز قدراتهم الاستثمارية فحسب، بل نعزز أيضاً حضورنا في الأسواق الرئيسية، لا سيما من خلال خدمة قاعدة العملاء في منطقة الشرق الأوسط. كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز دور سنغافورة كمركز مالي حيوي، وتسلط الضوء على التعاون المتزايد بين دولة الإمارات وسنغافورة».

وقال الدكتور راهول بانيرجي، الرئيس التنفيذي لـ «بوندبلوكس»: «تلتزم ’بورصة بوندبلوكس للسندات‘، التي تخضع لإشراف ورقابة سلطة النقد في سنغافورة، بتسهيل الوصول إلى أسواق السندات وإتاحتها للجميع. ويتيح لنا هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني سنغافورة تعزيز خدماتنا بشكل أكبر من خلال تزويد عملائنا بالتسهيلات التمويلية الضرورية، مما يجعل الاستثمار في السندات الجزئية أكثر جذباً ومرونة. كما يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار رسالتنا الرامية إلى إنشاء سوق سندات أكثر شمولاً وكفاءة».