«طيران الإمارات» تستعرض رؤيتها لمستقبل السفر الجوي في «دبي للطيران 2025»

أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها للمشاركة في معرض دبي للطيران 2025، حيث ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتقنيات المستقبلية التي تقدم لمحة عن ملامح تطور السفر الجوي في السنوات المقبلة.

وستعرض الناقلة في المعرض جميع أنواع طائراتها التجارية الثلاث، الإيرباص A380 والبوينج 777 والإيرباص A350، أحدث إضافة إلى أسطولها. كما ستعرض طائرتي التدريب من طراز «جيمبيرد جي بي 1» التي تسلمتها أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين مؤخراً، وطائرة «دايموند دي إيه 42»، بشكل ثابت طوال أيام معرض دبي للطيران.

ويقدم جناح «طيران الإمارات» في المعرض تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسّد مستقبل السفر الجوي. ويمكن للزوار المرور عبر الممر الذكي، البوابة البيومترية المتطورة التي تتيح التحقق من هوية المسافرين في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إبراز جوازات سفر أو بطاقات صعود للطائرة. كما يستعرض الجناح ميزة التسجيل الذاتي بالصور البيومترية التي تم إطلاقها مؤخراً عبر تطبيق «طيران الإمارات».

الذكاء الاصطناعي

وستستعرض «طيران الإمارات» خلال المعرض تقنية إدارة العملاء الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تمنح الزوار نظرة على تجربة المطار المستقبلية. وقد تم تطوير هذه التقنية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من NVIDIA، بحيث تتيح تحديد هوية عملاء طيران الإمارات فور دخولهم المطار عبر كاميرات إنترنت الأشياء الموزعة في نقاط الدخول الرئيسية. وتوفّر التقنية لفِرق رؤية فورية ومباشرة لحركة الركاب ومواقعهم، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء من خلال خدمة أكثر تخصيصاً وسلاسة في جميع مراحل رحلتهم.

ومن المقرر أن يتم اختبار هذه التجربة أولاً في منطقة إنهاء إجراءات السفر للدرجة الأولى في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، قبل توسيع تطبيقها في صالات «طيران الإمارات» بجميع مباني الركاب.

كما ستستعرض «طيران الإمارات» نظام Smart Skies لإدارة الاضطرابات الجوية، وهو نهج متعدد المستويات مصمم لتحسين السلامة والراحة والكفاءة التشغيلية عبر إدارة المطبات الهوائية بطرق أكثر ذكاءً، في إطار جهود الناقلة المستمرة لتقليل تأثير الاضطرابات الجوية الشديدة على المسافرين.



تواصل مبادرة «Aircrafted by Emirates» نجاحها الملحوظ بقيادة فريق مركز «طيران الإمارات» الهندسي، وعززت مسيرتها المبتكرة بإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات. ففي مجموعة The Atelier Collection، يجتمع الإبداع مع التكنولوجيا لتقديم طاولة القهوة المتحولة، التي تمثل قمة الابتكار في التصميم. أما مجموعة «The Maintenance Collection» الجديدة، فتضم تصاميم أولية فريدة مثل الدراجة ثلاثية العجلات ومريلة الفني وحزام الأدوات. وقد صُمّمت كل قطعة من مواد عالية الأداء والمتانة، لتكون عملية وموثوقة ومخصصة لاستخدام فرق الهندسة في «طيران الإمارات».

الأعمال الإنسانية

كما سيضم الجناح قطعاً مختارة من مجموعات سابقة لاقت رواجاً واسعاً بين عشاق الطيران وهواة الاقتناء، وتواصل المبادرة الخيرية Aircrafted KIDS – The Fabric Collection أعمالها الإنسانية، حيث وزعت حتى الآن أكثر من 3700 حقيبة مدرسية على الأطفال في أفريقيا وآسيا، وفي المقابل، تطرح مبادرة Aircrafted by Emirates – The Leather Collection مجموعة واسعة من حقائب السفر الجلدية، يتاح بعضها للشراء عبر الإنترنت من خلال المتجر الرسمي لـ«طيران الإمارات».

يقام معرض دبي للطيران 2025 في مقره المخصص في مطار آل مكتوم الدولي من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 تحت شعار «المستقبل يبدأ هنا»، بمشاركة آلاف الزوار والمصنعين وقادة صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى واستكشاف الاتجاهات الناشئة وتجربة أحدث ابتكارات الطيران والفضاء.