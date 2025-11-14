596 مليون درهم أرباحاً قياسية فصلية لـ«موانئ أبوظبي» بزيادة 34%



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تحقيق صافي أرباح قياسي هو الأعلى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022 ويأتي الإنجاز نتيجة للنمو مزدوج الرقم الذي جرى تحقيقه في أحجام البضائع العامة المناولة، وارتفاع أحجام الحاويات المناولة، وزيادة المساحات الصناعية المؤجرة، ومعدلات الإشغال المرتفعة للمستودعات ومرافق سكن الموظفين، إضافة إلى زيادة أحجام الشحن الإقليمي للحاويات 31%، واستمرار نمو أحجام شحن البضائع المدحرجة في أعقاب إطلاق مشروع «يونايتد جلوبال للبضائع المدرجة» بالتعاون مع شركة «إركبورت» التركية وذلك في وقت سابق من العام الجاري.

وحققت المجموعة صافي أرباح قياسي بلغ 596 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025 بزيادة 34% على أساس سنوي لترسخ موقعها الريادي في القطاع. ويعكس الأداء اللافت للمجموعة تركيزها على تحقيق القيمة على المدى الطويل، ومرونتها التشغيلية، والتوسع الاستراتيجي لخدماتها وحضورها في الأسواق.

فيما يتعلق بالهيكلية المالية، قامت المجموعة بتبسيط وإعادة تنظيم هيكلها المؤسسي من خلال دمج خدمات القطاع الرقمي ضمن القطاعات الأخرى بهدف دعم استراتيجية النمو التي تتبناها، وتحسين الكفاءة والأداء، إضافةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني الوكلاء المدعومين به على امتداد عملياتها الرئيسية. ويتمحور نموذج عمل المجموعة المتكامل والمتناغم بموجب الهيكل الجديد حول أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، مدعومةً بالخدمات الرقمية لتلبية متطلبات الأعمال، وتعزيز قدرة المجموعة على خدمة المتعاملين بشكل أفضل، ويتيح سرعة التكيف مع ظروف واحتياجات الأسواق.

استراتيجية حصيفة

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «إن صافي الأرباح القياسي الذي حققناه خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو الأعلى منذ إدراج مجموعتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022، يعكس النجاح المتواصل للنمو المربح والمتزن من خلال استراتيجيتنا الدولية الحصيفة، التي تسهم في ترسيخ ريادتنا في العديد من الممرات التجارية الأسرع نمواً في العالم، ويؤكد على التزامنا الراسخ بتقديم قيمة استثنائية إلى متعاملينا. لقد تمكنت مجموعتنا في الربع الثالث من العام من تعزيز مواطن قوتها وتحقيق ربحية لافتة عبر زيادة أحجام الحاويات والبضائع العامة المناولة، وتأجير الأراضي الصناعية، إلى جانب تنامي أحجام الشحن الإقليمي للحاويات.

على الرغم من استمرار تأثير النزاعات الإقليمية والتعرفة الجمركية على بيئة الأعمال العالمية، إلا أن مجموعة موانئ أبوظبي تحرص بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة على استباق الاضطرابات وتوسيع نطاق ربحية المجموعة، ودعم تحول القطاع لتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز استدامة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، والنمو الاقتصادي في أبوظبي والعالم».

وسجلت المجموعة خلال الربع الثالث أداءً تشغيلياً قوياً في كل من قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.