109 ملايين درهم أرباح البنك التجاري الدولي في 9 أشهر



أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية وبلغت الأرباح قبل الضرائب 109 ملايين درهم منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025، و16 مليون درهم للربع الثالث وظل صافي الدخل التشغيلي مستقراً عند 524 مليون درهم.

وبلغ صافي دخل الفوائد 291 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية 15% مقابل 253 مليون درهم، وقد تحقق هذا النمو من خلال إدارة فعالة للميزانية العمومية وتحسين بنية الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)، ما أسهم في رفع هامش صافي الفائدة (NIM) من 2.18% في سبتمبر 2024 إلى 2.36% في سبتمبر 2025.

وزادت ودائع العملاء 4%، حيث ارتفعت من 15.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024 إلى 15.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025، وقد شهدت تركيبة الودائع تحسناً إيجابياً طوال عام 2025، إذ زادت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% سنوياً، ما ساعد البنك التجاري الدولي في الحفاظ على هيكل تمويل مثالي. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 81%، ما عزز من موقف السيولة لدى البنك.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال من 15.8% في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.7% في 30 سبتمبر 2025، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «يظهر أداؤنا في الربع الثالث تقدمنا المستمر، حيث نعمل على إعادة هيكلة استراتيجيتنا وتطوير أعمالنا على المدى البعيد. بفضل إدارتنا الفعالة للتكاليف وكفاءتنا التشغيلية التي تعزز استقرار أعمالنا الرئيسية، نركز على تعزيز مرونة البنك، ما يهيئ لنا الفرصة لتحقيق نمو مستدام وثابت.

إن التزامنا بتقديم خدمة عملاء استثنائية هو محور استراتيجيتنا، التي ترتكز على أسس قوية وراسخة. ومن خلال نهجنا الذي يركز على العملاء، نتجاوز المعاملات التقليدية ونستمر في تعزيز علاقاتنا، لنقدم خدمة مصرفية مخصصة وملائمة وسريعة الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتطورة.

وأضاف أنه بينما نمضي قدماً، سنستمر في تعزيز الشراكة الفعالة بين الابتكار والأهداف، وذلك لدعم طموحات عملائنا وتعزيز الثقة المستدامة التي تساهم في تحقيق النجاح المستمر على المدى البعيد، نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيتنا التحولية على نحو دقيق. مستندين إلى إطار استراتيجي واضح ومعرفة عميقة بالسوق، حيث نقترب من الربع الأخير من العام بثقة محسوبة وعزيمة قوية، مع التركيز على تحقيق قيمة حقيقية لعملائنا والمساهمين على حد سواء».