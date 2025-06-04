«أيه واي إس» تدخل «غينيس» بتنظيم أكبر جلسة تدريب عقاري في العالم بدبي



حققت شركة «أيه واي إس» للتطوير العقاري، إنجازاً تاريخيّاً باستضافتها أكبر جلسة تدريبيّة حول التطوير العقاري في العالم، بالتعاون مع كلّ من الدكتور نور السروجي، المعروف بلقب «نسر العقارات»، ومعهد خبراء الابتكار العقاري و«بنك الصافي». أُقيمت هذه الفعاليّة في «مركز مؤتمرات ومعارض جراند حياة» في دبي، وسجّلت من خلالها الشركة رقماً قياسيّاً عالميّاً دخل موسوعة غينيس.

حضر الفعاليّة أكثر من 2500 شخص، تم تسجيل كلٍّ منهم عبر رمز QR خاص به، تحت إشراف مباشر من ممثلين عن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسيّة،، وركّزت على تطوير مهارات بيع العقارات على الخريطة، لا سيما في المناطق التي تشهد نموّاً متسارعاً مثل جزر دبي، حيث تواصل «ايه واي اس» توسيع حضورها.

وقاد هذه الجلسة الدكتور نور السروجي واستضافها الإعلامي ورائد الأعمال الشهير كريس فايد، في فعاليّة اتسمت بالحيويّة، جمعت بين المعرفة وروح المجتمع والرؤى الاستثماريّة.

وقالت يوليا لوشكوخينا، الرئيس التنفيذي لشركة «أيه واي إس»: نحن لا نكتفي ببناء المنازل، بل نبني أيضاً إرثاً. وتحطيمنا الرقم القياسي العالمي خير مثال على طريقة تفكيرنا الجريئة والرؤيوية المرتكزة على إحداث تأثير حقيقي. يعجز اللسان عن وصف مدى فخرنا بتحقيق إنجاز بهذا الحجم، وهو شرف عظيم لنا أن ندعم التعليم والابتكار والاستثمار في دبي من خلال هذا الحدث المهم.

من جهتها، قالت سونيا ووترز، رئيس قسم المبيعات في «أيه واي إس»: حين تتحوّل الرؤية إلى فعل، يُولد النجاح. وهذا الإنجاز هو الدليل المباشر لذلك. كان من الملهم رؤية آلاف الخبراء في القطاع يتشاركون الالتزام نفسه تجاه التميّز. ففي (إيه واي اس)، لا تقتصر مهمّتنا على بيع العقارات، بل نُعيد تعريف المشهد العقاري ورسم ملامح مستقبل العقارات في دبي، خطوة بخطوة، بثقة وابتكار.