الاتحاد للطيران تسجل أرباحاً قياسية بقيمة 1.7 مليار درهم خلال 9 أشهر

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، مواصلة أدائها القياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققةً أقوى نتائج تشغيلية ومالية في تاريخها خلال هذه الفترة، إذ سجلت أرباحاً بعد احتساب الضريبة بلغت 1.7 مليار درهم "463 مليون دولار" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، ليرتفع هامش الربح إلى 8% مقابل 7% للفترة ذاتها من عام 2024.

وشهد إجمالي الإيرادات نمواً بارزاً بنسبة 18% على أساس سنوي بلغ 21.7 مليار درهم "5.9 مليارات دولار"، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن، حيث حققت إيرادات المسافرين نمواً بنسبة 20% لتبلغ 18.2 مليار درهم "4.9 مليارات دولار"، انعكاساً لزيادة السعة التشغيلية وتوسّع شبكة الوجهات، بينما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم "875 مليون دولار"، مدفوعةً بتحسّن السعة التشغيلية ونمو حجم الشحن المنقول بنسبة 6% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتبلغ 4.3 مليارات درهم "1.2 مليار دولار" مع تحسن هامش الأرباح بنسبة 20% "+1 نقطة مئوية على أساس سنوي"، كما واصلت الشركة توليد تدفقات نقدية قوية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي نحو 6 مليارات درهم "أكثر من 1.5 مليار دولار"، بزيادة تجاوزت 40% على أساس سنوي.

ونقلت الاتحاد للطيران 16.1 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى عدد مسافرين في تاريخ الشركة، محققةً نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي جاء مدعومًا بارتفاع السعة التشغيلية بنسبة 17% وتحسّن عامل حمولة المسافرين إلى 88% "+1 نقطة مئوية على أساس سنوي".

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن أداء الاتحاد هذا العام يشكل معياراً جديداً في قطاع الطيران، حيث تجاوزت معدلات نمو السوق وأسهمت بما يقارب نصف إجمالي نمو حركة المسافرين في دولة الإمارات، ويؤكد هذا الأداء نجاح استراتيجيتها، وقوة فرق عملها، وجاذبية أبوظبي كوجهة عالمية المستوى.

وبلغ عدد الطائرات في الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 19 طائرة على أساس سنوي، في واحدة من أكثر فترات التسليم نشاطاً في تاريخ الشركة.

وخلال الربع الثالث من العام، انضمت تسع طائرات جديدة إلى الأسطول، شملت أول طائرة من طراز إيرباص A321LR في يوليو، تلتها طائرتان إضافيتان من الطراز نفسه، وثلاث طائرات بوينغ 787، وطائرتان من طراز إيرباص A350، وطائرة من طراز A320، ما أسهم في رفع السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر بنسبة تجاوزت 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام.

وفي مطلع يوليو، حققت الشركة إنجازاً تاريخياً بنقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وفي الأول من أغسطس 2025، دخل أسطول طائرات إيرباص A321LR الجديد الخدمة مع الرحلة الافتتاحية إلى بوكيت.

وتشغّل الشركة نحو 300 رحلة ركاب يومياً فيما تشمل الشبكة أكثر من 100 وجهة، تم تشغيل 91 منها حتى 30 سبتمبر. وخلال الربع الثالث من العام الجاري دشّنت الاتحاد رحلاتها الافتتاحية إلى أتلانتا والعلمين، كما أعلنت عن وجهات جديدة تشمل صلالة وكازان وكراكوف، مما يعزز حضورها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى.

وفي أوروبا وحدها، أضافت الاتحاد أكثر من 500 ألف مقعد خلال عام 2025، مما يؤكد دورها في دعم نمو السياحة إلى أبوظبي.

وبذلك، تكون الاتحاد للطيران قد أطلقت أو أعلنت عن 31 وجهة جديدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تأكيداً لالتزامها بجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن ارتباطاً واتصالاً في العالم.

واستقطبت الشركة أكثر من 2,600 موظف جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينهم أكثر من 200 طيار ونحو 1,500 من أفراد طاقم الضيافة الجوية، كما تمت ترقية أكثر من 1,500 موظف خلال الفترة نفسها.