شركة تكافل الإمارات تحقق أداءً ماليًا استثنائيًا في الربع الثالث من عام 2025

أعلنت شركة تكافل الإمارات عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 22٪ في إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 563 مليون درهم إماراتي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات التكافل بنسبة 51٪ لتصل إلى 444 مليون درهم إماراتي.

وسجلت الشركة أرباحًا فصلية قياسية هي الأعلى في تاريخ الربع الثالث خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 13 مليون درهم إماراتي، ليصل إجمالي الأرباح حتى نهاية الربع الثالث من العام إلى 23 مليون درهم إماراتي.

و ساهم هذا الأداء القوي إيجابيًا على حقوق المساهمين التي ارتفعت بنسبة 22٪ لتصل إلى 200 مليون درهم إماراتي مقارنةً بنهاية عام 2024، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8٪ ليصل إلى 1.036 مليار درهم إماراتي، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها المتزايدة على تحقيق النمو المستدام.

وتؤكد هذه النتائج المميزة نجاح الرؤية الاستراتيجية للإدارة الجديدة التي عملت على رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة. وتعزو تكافل الإمارات هذا النمو اللافت إلى ثقة عملائها ومستثمريها ومجلس إدارتها، التي شكلت حجر الأساس لمواصلة مسيرة النجاح والتطور نحو آفاق أوسع من التميز والاستدامة.