دبي.. تطور سياحي متواصل واستعداد لموسم شتاء حافل

تثبت دبي يوماً بعد يوم مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاع السياحة، حيث تحقق معدلات إشغال فندقي مرتفعة وتعزز مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من جميع أنحاء العالم، وتتميز دبي بأجواء من الأمان والتطور المستمر إلى جانب معالم سياحية متنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح والمستثمرين على حد سواء.

ويشهد الزائر عند كل زيارة نمواً سريعاً مع ظهور استثمارات جديدة في كل زاوية، مما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في بنية الإمارة التحتية واستعدادها الدائم للمستقبل، الأمر الذي يجعل دبي أرضاً خصبة للاستثمارات، وخاصة في القطاع السياحي، كوجهة عالمية جاذبة للمشاريع الكبرى.

وتوقع محمد الأجهوري، مدير عام منتجع شيراتون شاطئ الجميرا أن يكون موسم الشتاء في دبي الأكثر زخماً في القطاع السياحي، معتبراً أن الزيادة المتواصلة في الإقبال على زيارة دبي، كأحد أفضل الوجهات السياحية العالمية، يزيد من تحديات المنشآت العاملة في القطاع السياحي، التي تسعى دائما للتطور لمواكبة ضغط الإشغال الفندقي المكثف في دبي، المتطورة دائماً.

وقال الأجهوري: "دبي دائما متطورة، ومفعمة بالحماس، وأصبحت وجهة عالمية رائدة في القطاع السياحي، ولذلك فكافة من في القطاع في سباق دائم ومتواصل لمواكبة تطور «دار الحي»، وقد سعينا في منتجع شيراتون شاطئ الجميرا أن نحافظ على التميز، وقمنا بتجديد المنتجع بأدق التفاصيل لضمان تقديم أفضل تجربة لضيوف دبي من مختلف أنحاء العالم."

وأكد الأجهوري أن اقتراب موسم مهرجان دبي للسياحة والتسوق، وشتاء دبي الرائع الذي يعد أجمل شتاء في العالم، يجعل التوقعات مرتفعة بمعدل زيارات وإشغال فندقي عالٍ، الأمر الذي ينبئ بأن يشهد المنتجع زيادة في أعداد الزوار الباحثين عن الترفيه والتسوق، مما يجعل هذه التحسينات إضافة مثالية تعزز من جاذبية المنتجع.