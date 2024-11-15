الاتحاد للطيران تشغل 1732 رحلة أسبوعية إلى 80 وجهة حول العالم

كشفت الاتحاد للطيران عن نجاحها في توسيع عملياتها بشكل ملحوظ منذ الانتقال الكامل إلى مبناها الجديد في نوفمبر 2023، لترتفع من 1336 إلى 1732 رحلة أسبوعية، تربط أبوظبي بـ 80 وجهة حول العالم من خلال شبكة وجهاتها المتزايدة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، بمناسبة احتفالها بعام من النمو والإنجازات في مقرها الرئيسي في المبنى A بمطار زايد الدولي، إنها لعبت دورا حاسما في جعل مطار زايد الدولي أسرع مطار نموا في الشرق الأوسط، من حيث سعة المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، مع القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنويا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن المبنى A نجح في عام واحد فقط، في تحويل تجربة السفر لضيوفنا ودعم خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران بعدما مكننا من الارتقاء بمعايير الخدمة بشكل كبير، وتوفير قدر أكبر من الراحة والرفاهية مع تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطيران.

وكان تحسين تجربة الضيوف محورا رئيسا طوال العام الأول للاتحاد للطيران في المبنى A وأطلقت لهذا الغرض أكشاك الخدمة الذاتية مع التعرف على الوجه البيومتري التي تسمح للضيوف بتخليص معاملات تسليم أمتعتهم في أقل من 30 ثانية.

وتضع تقنية القياسات الحيوية في المبنى الجديد، المتوفرة عند تسجيل الوصول وبوابة الصعود إلى الطائرة ونقاط أخرى، خططا طموحة للمستقبل لدعم رحلة سلسة وسريعة للمسافرين.

ويعزز الانتقال الأخير لمرفق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) إلى المبنى A من تجربة المسافرين، ما يجعل من أبوظبي المرفق الوحيد في الشرق الأوسط وآسيا للتخليص المسبق لمعاملات الدخول إلى للولايات المتحدة.

وتتيح هذه الخدمة لضيوف الاتحاد خدمة استكمال جميع إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل المغادرة، مما يتيح الوصول السلس إلى الولايات المتحدة.

وتواصل الاتحاد للطيران استراتيجية توسيع شبكتها وتقدم وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم من مقرها في مطار زايد الدولي، وذلك بعد التوسع المستمر للأسطول في عام 2024 وضم المزيد من الطائرات في عام 2025.